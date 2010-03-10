به گزارش خبرنگار مهر، پخش فیلم‌های نوروزی شبکه یک از 26 اسفندماه شروع می‌شود و تا 13 فروردین‌ماه ادامه دارد. "مسابقه" محصول 2008 آمریکا، "تک تیرانداز" محصول هنگ‌کنگ، "دشمنان ملت" محصول 2009 آمریکا، "سرگذشت بنجامین باتن " محصول 2008 آمریکا، "12 راند" محصول 2008 آمریکا، "آتش" محصول 2008 آمریکا، "صدای پای تردید" محصول 2008 آلمان، "نقاب" محصول 1995 آمریکا، "وضعیت بازی" محصول 2009 و "آوای وحش" محصول 2009 آمریکا عناوین فیلم‌های خارجی نوروز شبکه یک است.

در نوروز 89 شبکه یک فیلم‌های ایرانی "لذت حقیقت"، "سرباز فراری"، "جشن ایرانی"، "تنهایی رود"، "شمشیرهای پرنده" و "دنده معکوس" پخش می‌شود. "طنزپردازان"، "کمدی کلاسیک" و "عیدانه" از دیگر برنامه‌های نوروزی شبکه یک است.

همچون سال‌های گذشته "طنزپردازان" در هر قسمت زندگی و آثار یکی از طنزپردازان تاریخ سینما را با نمایش بخش‌هایی از آثار شاخص وی بررسی می‌کند. در برنامه "کمدی کلاسیک" نیز بخش‌هایی از شاخص‌ترین آثار کمدی سینمای دنیا روی آنتن می‌رود.

شبکه یک برای نوروز 89 مستندهای جذابی همچون "شگفت‌هایی طبیعت" را آماده کرده که هر قسمت از آن به یک موضوع می‌پردازد.