نمایشگاه نقاشی هنرمندان مازندرانی گشایش یافت

مدیر نگارخانه زر شهرستان آمل و مسئول این نمایشگاه به مهر گفت: در این نمایشگاه 37 اثر نقاشی از 26 هنرمند مازندرانی به تماشای عموم گذاشته شد.

فریبرز زرشناس افزود: در این نمایشگاه آثار به نمایش گذاشته شده در موضوعات طبیعت و برگرفته از ذهن هنرمندان است که مورد توجه علاقمندان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: سبکهای به کار رفته در آثار هنرمندان نقاش مازندرانی بیشتر از " فیگوراتیو، رئالیستی و هنر آبسره" است.

این عضو انجمن نقاشان ایران، نقاشی های ارائه شده از هنرمندان نقاش مازندرانی را با ارزش و در سطح خوبی خواند و ادامه داد: آثار ارائه شده هنرمندان مازندرانی در این نمایشگاه با آثار هنرمندان این رشته در سطح کشور قابل برابری است.

زرشناس با اشاره به اینکه آثار ارائه شده از نقاشان مازندرانی کار جدیدی است که نخستین بار از هنرمندان برتر این استان به نمایش گذاشته می شود، تصریح کرد: خوشبختانه هنرمندان نقاش مازندرانی در یک دهه گذشته به جایگاه مهمی از پیشرفت رسیدند که آثارشان همپای هنرمندان معروف کشور و حتی بین المللی قابل عرضه است.

وی استقبال بازیدکنندگان در نخستین روز از برپایی این نمایشگاه را پرشور خواند و خاطرنشان کرد: علاقمندی بازدیدکنندگان به هنرهای نو نقاشی نیز نشان از رشد و قرار گرفتن این هنر زیبا در میان همگان است.

زرشناس یادآور شد: این نمایشگاه به مدت یک هفته در نگارخانه زر آمل عصرها برای بازدید علاقمندان برپا است.