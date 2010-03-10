هشدار مسئولان نسبت به شیوع بیماری "زنگ زرد" گندم در مازندران

مرتضی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشاورزان مازندران باید در شرایط کنونی با ایجاد زهکش و خروج آب اضافی مزرعه همچنین مصرف سموم کشاورزی مناسب و مراقبت و بازدید از مزارع در مرحله داشت مبارزه با این بیماری را جدی بگیرند.

وی افزود: ظهور جوش یا تاول های کوچک بر روی برگ گندم از علائم بیماری زنگ زرد است و با توجه به شرایط آب و هوایی مازندران این بیماری در مناطق دشت و کوهپایه ای کشت گندم بیشتر دیده می شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: بیماری زنگ زرد در ارقام حساس مانند تجن و رسول گندم بیشتر دیده می شود.

ولی پور همچنین، مصرف بیش از اندازه کودهای ازته را از دلایل گسترش این بیماری بیان و به کشاورزان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه تغییر رنگ یا ظهور علائم بیماری در بوته های گندم با ارائه نمونه کارشناسان مراکز خدمات در دهستان ها و کلینیک های گیاهپزشکی با کارشناسان حفظ نباتات ارتباط و هماهنگی بیشتر داشته باشند.

وی، استفاده از قارچ کش، استفاده از روغن های سیتوگیت به منظور افزایش کارآیی قارچ کش، استفاده از سمپاش مناسب و انجام سمپاشی یکنواخت، استفاده از ماسک، عینک، لباس مناسب و مصرف نکردن مواد غذایی، آشامیدن و دخانیات را از دیگر توصیه های فنی در این مقطع دانست.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: انجام سمپاشی در هوای آرام و بدون باد و پس از ریزش شبنم بوته ها نیز در مبارزه با زنگ زرد گندم تأکید شده است.

امسال در40 هزار هکتار از زمینهای این استان گندم کشت شد که این میزان کشت حدود دو هزار هکتار بیشتر از پارسال بوده است.

گندم در مناطق کوهستانی و جلگه ای ساری، بهشهر، بابلسر، نکا، نوشهر، گلوگاه، جویبار و قائمشهر کشت می شود و حدود 20 هزار بهره بردار در این مناطق در تولید گندم مشغول بکار هستند.