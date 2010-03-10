مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

با اعلام آخرین مهلت ثبت نام؛ فرصت ویرایش اطلاعات ثبت نامی داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته تعیین شد

مجوز تولید خودروی جایگزین پیکان توسط استاندارد صادر شد

مجلس خصوصی شدن بهداشت و آموزش را نپذیرفت



ایران :

رئیس جمهور برای دفاع از هدفمندی یارانه ها به مجلس رفت؛ درآمد 40 هزار میلیاردی تورم را کاهش می دهد

معاون فنی سازمان بازنشستگی کشوری در گفتگو با "ایران": پرداخت مطالبات 400 هزار بازنشسته در اوایل سال آینده

به دنبال تصویب در شورای شهر مطرح شد؛ مخالفت فرماندار تهران با افزایش نرخ حمل و نقل

ابرار:

رهبر انقلاب: درختکاری سنت ایجاد وسیله حیات است

معاون اول رئیس جمهور خطاب به استانداران: اگر ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل در سال آینده تحقق نیابد همه باید بروند

مصوب بودجه 89 در مجلس: فروش هتل های هما تا پنج هزار میلیارد ریال

ابتکار:

مقام معظم رهبری: مانع سوء استفاده از جنگل ها و مراتع طبیعی شوید

رایزنی با مقام معظم رهبری درباره هدفمند کردن یارانه ها؛ از نامه احمدی نژاد تا دیدار لاریجانی

تایید و تکذیب ممنوع الخروجی خاتمی

اسرار:

توصیه رهبر معظم انقلاب به مسئولان حفاظت از منابع طبیعی: مانع سوء استفاده کنندگان از جنگل ها و مراتع طبیعی شوید

تکذیب ممنوع الخروج شدن رئیس دولت اصلاحات

علی لاریجانی: آمریکا با عربده کشی زبون تر می شود



اطلاعات:

توصیه های رهبر معظم انقلاب به مسئولان برای حفاظت از منابع طبیعی

حضور رئیس جمهوری در جلسه غیر علنی مجلس برای دفاع از بودجه

رقابت آراء "ائتلاف ملی" و " دولت قانون" در استان های عراق

تفاهم:

وزیر آموزش و پرورش: معوقات معلمان تا پایان سال پرداخت می شود

قائم مقام ستاد تسهیلات سفرهای کشور خبر داد: آماده سازی تسهیلات برای مسافران نوروزی

ظرفیت ایجاد 1.5 میلیون شغل در سال آینده



تهران امروز:

کاشت نهال توسط مقام معظم رهبری

آخرین رایزنی ها درباره یارانه ها

گمانه زنی ها درباره نماز جمعه هاشمی

پول:

رئیس جمهور در نشست غیر علنی مجلس مطرح کرد: کاهش تورم به شرط تامین خواست دولت

معاون وزیر اقتصاد خبر داد: مطالبات معوق بانک ها روند صعودی گرفت

معاون اول رئیس جمهور: یک میلیون شغل ایجاد نشود همه باید بروند

جام جم :

رهبر معظم انقلاب: قدر درختان را بدانیم

تروریست در زندان نماند؛ آلمان رهبر گروهک تروریستی پژاک را آزاد کرد

آغاز محاکمه متهمان پرونده کهریزک



جوان:

پرده آخر نمایش برلین با آزادی سرکرده پژاک

رای منفی مجلس به پیشنهاد 40 هزار میلیاردی هدفمند کردن یارانه ها

مرحله جدید جنگ سایبری آمریکا علیه ایران



جمهوری اسلامی:

جان بولتون: آمریکا نمی تواند قطعنامه شدیدی علیه ایران به تصویب برساند

آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع اعضای شورای عمومی و ادوار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی: جامعه نیازمند فضای عقلانیت و اعتدال است

با 111 رای؛ نمایندگان با درآمد 40 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها مخالفت کردند

جهان صنعت:

بررسی لایحه بودجه 89 در مجلس؛ مانده حساب ذخیره ارزی به دولت رسید

هاشمی رفسنجانی: راهکارهایم را مطرح کرده ام و به آنها معتقدم

صفار هرندی: انتقاد از مشایی به جایی نمی رسد



حمایت:

مقام معظم رهبری تاکید فرمودند: لزوم مراقبت از جنگل ها و مراتع طبیعی

مجلس تصویب کرد: تسهیلات 80 میلیارد تومانی برای محکومان جرایم غیر عمد

موفقیت شلیک سامانه موشکی سطح به سطح ناوشکن جماران

خراسان:

توضیحات رئیس جمهور مجلس را قانع نکرد، بودجه 40 هزار میلیارد تومانی یارانه ها رای نیاورد

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در پاسخ به خراسان: وضعیت دشت های خراسان رضوی فوق بحرانی است

هاشمی رفسنجانی: همه باید برای ایجاد آرامش تلاش کنیم

دنیای اقتصاد:

شانس دولت برای پیشبرد طرح یارانه ای خود تقویت شد؛ چالش 40 هزار میلیارد تومانی

سرنوشت یارانه ها در گفتگوی "دنیای اقتصاد" با معاون رئیس جمهور؛ میر تاج الدینی: حرف آخر را با مردم می گوییم

سازمان مدیریتی صنعتی معرفی کرد: 100 شرکت برتر سال 87 ایران



سیاست روز:

رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: لزوم مراقبت از ذخایر حیاتی کشور

نگرانی آلمان از اعترافات عبدالرحمن

93 درصد پیشرفت عملیات احداث آزادراه خرم آباد- پل زال



فرهیختگان:

دو جلسه غیر علنی مجلس برای بودجه

آخرین نتایج اعلام شده از انتخابات عراق؛ مالکی بی نیاز از ائتلاف با حکیم

هاشمی رفسنجانی: برای حل مسائل و مناسب شدن فضا تلاش خواهم کرد

فرهنگ آشتی:

یک مقام مسئول در سازمان ملی جوانان: گواهینامه تخصصی ازدواج اجباری می شود

در جلسه غیر علنی با مجلسی ها؛ رئیس جمهور: به تورم اعتقادی ندارم

بازداشت سرکرده پژاک در آلمان نمایشی بود؛ تا اصلاح برخوردها حج عمره نداریم



کاروکارگر:

پاسخ لاریجانی به اظهارات توهین آمیز فرمانده اشغالگران آمریکایی در خاورمیانه: دولت اوباش و آدمکش ها دولت آمریکاست

به رغم ناتوانی اقشار ضعیف برای تامین هزینه های سلامت؛ نمایندگان به خصوصی شدن درمان رای دادند

آغاز اجرای طرح پزشک خانواده در شهرها بعد از نوروز 89



کیهان:

گزارش اختصاصی کیهان؛ آمریکا باز هم باخت، ائتلاف شیعیان، پیروز انتخابات عراق

قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده 65 دلار تعیین شد

وزیر خارجه انگلیس: با موافقت اعراب به عراق حمله کردیم



گسترش:

توسط رهبر معظم انقلاب صورت گرفت؛ کاشت نهال همزمان با هفته منابع طبیعی

در همایش ملی بررسی مسائل اقتصادی ایران؛ صنایع برتر ایران معرفی شدند

فولاد، سایپا و چادرملو شاخص بورس را 44 واحد بالا بردند



وطن امروز:

مجلس با اختلاف 6 رای پیشنهاد دولت مبنی بر عدم کاهش درآمد یارانه ها را نپذیرفت؛ مخالفت ناپلئونی

وزیر آموزش و پرورش: خصوصی سازی مدارس کذب محض است

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران: ارسال پیامک از تلفن ثابت به موبایل فعال شد

همبستگی:

علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی: هیچ ملاقات دوجانبه ای میان هیئت ایرانی و آمریکایی برگزار نشده است

مقام معظم رهبری پس از کاشت دو اصله نهال: دستگاههای مسئول مانع سوء استفاده کنندگان از جنگل ها و مراتع طبیعی شوند

اولین جلسه دادگاه متهمان کهریزک برگزار شد



همشهری:

رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از کاشت 2 اصله نهال: مانع سوء استفاده کنندگان از جنگل ها و مراتع، خصوصا در نزدیکی شهرهای بزرگ شوید

خلف وعده در پرداخت عیدی بازنشستگان

مجلس تصویب کرد: تمدید برنامه چهارم تا زمان اجرایی شدن برنامه پنجم



هدف واقتصاد:

هنگام بررسی جزئیات بودجه 89 صورت گرفت: ارائه گزارش دیدار لاریجانی با رهبر انقلاب در جلسه غیر علنی

معاون وزیر اقتصاد ضمن هشدار مجدد به بدهکاران اعلام کرد: مطالبات معوق بانک ها 45 هزار میلیارد تومان شد

سرمایه بانک کشاورزی تا 700 میلیارد تومان افزایش می یابد