عملیات دو خطه کردن راه آهن تهران - میانه سال آینده آغاز می شود

حسن ماسوری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به اتمام کارهای مطالعاتی این پروژه افزود: میزان اعتبار پیش بینی شده جهت اجرای این پروژه، 500 میلیارد تومان است که این رقم از محل اعتبارات ملی تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه مطالعه امکان سنجی اتصال مراکز تجاری، معادن و شهرکهای صنعتی استان به شبکه راه آهن اتمام یافته است، ادامه داد: در حال حاضر مشاور برای اجرای این پروژه جهت انجام برنامه ریزی های لازم انتخاب شده و تاکنون نیز طبق برنامه ریزی ها، این پروژه 25 درصد پیشرفت فیزیکی، داشته است.

ماسوری در خصوص اعتبار اختصاص یافته جهت اجرای این پروژه افزود: اعتبار لازم جهت اجرای این پروژه بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت راه آهن شمالغرب کشور در رابطه با توسعه ایستگاه راه آهن زنجان گفت: طبق تفاهمنامه به عمل آمده، 50 درصد از اعتبار لازم جهت تخریب ساختمان راه آهن زنجان و احداث ساختمان جدید با کلیه امکانات از محل اعتبارات استانی و 50 درصد دیگر نیز از محل اعتبارات ملی راه آهن تامین خواهد شد.

ماسوری افزود: اعتبار پیش بینی شده جهت احداث این ساختمان 2.5 میلیارد تومان است که در سال آینده احداث آن آغاز می شود.

