آثار شایسته تقدیر جایزه کتاب فصل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی آثار شایسته تقدیر این جایزه که مراسم اختتامیه آن با حضور علی شجاعی صایین مدیرعامل موسسه خانه کتاب و محمد رضا سرشار دبیر جایزه کتاب سال برگزار شد، به شرح زیر است:

1- کلیات / نسخ خطی / تألیف: فهرست نسخه‌های عکسی کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی (ره): گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، نگارش: ابوالفضل حافظیان بابلی، قم: کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی (ره).

2- فلسفه / فلسفه اسلامی / تألیف: فیلسوفان یهودی و یک مسأله بزرگ، تألیف: غلامحسین ابراهیمی دینانی، تهران: هرمس

ترجمه (به‌طور مشترک): درآمدی بر فهم روشمند اسلام، تألیف: یحیی محمد، ترجمه: سیدابوالقاسم حسینی (ژرفا)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. تاریخ فلسفه اسلامی، تألیف: سیدحسین نصر، ترجمه: گروه مترجمان، تهران: حکمت.

3- دین / علوم قرآنی / تألیف: متدولوژی علوم قرآنی، تألیف: ابراهیم فتح‌الهی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

حدیث / تألیف: آسیب‌شناسی حدیث، تألیف: محمدحسن ربانی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

فقه و اصول / ترجمه: مقصدهای شریعت، تألیف: عبدالجبار الرفاعی، ترجمه: سیدابوالقاسم حسینی (ژرفا)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

کلام / تصحیح: معارج الفهم فی شرح النظم، تألیف: علامه حلی، تحقیق: گروه کلام و فلسفه بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.

اخلاق / تألیف: تأثیر اخلاق در اجتهاد، تألیف: سعید ضیائی‌فر، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

عرفان / تألیف: کتاب‌شناسی توصیفی عرفان و تصوف: کتاب‌های چاپی فارسی تا ابتدای قرن دهم هجری، تألیف: سیدمحمود یوسف‌ثانی، تهران: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی.

تصحیح: اصطلاحات صوفیان: متن کامل رساله مرآت عشاق، مؤلف: ناشناخته، تصحیح: مرضیه سلیمانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

ترجمه: سنگ‌ بناهای معارف اسلامی، ج اول: تصوف، تألیف: فریتس مایر، ترجمه: مهرآفاق بایبوردی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ادیان دیگر / تألیف: آسیب‌شناسی دین‌پژوهی معاصر: تحلیل دین‌شناسی شریعتی، بازرگان و سروش، تألیف: عبدالحسین خسروپناه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.

4- علوم اجتماعی / علوم سیاسی: امنیت بینا پارادایمی: با نگاهی تطبیقی به رفتارهای امنیتی ایالات متحده امریکا، تألیف: مهدی وحیدی، تهران: آوای نور.

حقوق / تألیف: نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلام، تألیف: سیدمصطفی محقق داماد، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

مدیریت / ترجمه: طراحی و مدیریت زنجیره عرضه، تألیف: دیوید سیمچی لوی و دیگران، ترجمه: مهرزاد غنی‌پور و امیرحسین جنگی، تهران: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.

آمار / ترجمه: آمار و احتمال مهندسی و علوم، تألیف: رونالد ای. والپول و دیگران، ترجمه: اسماعیل خرم، تهران: نشر کتاب دانشگاهی؛ رشدیه.

علوم نظامی: (دو اثر زیر به‌طور مشترک شایسته تقدیر شدند)؛ خطر نبرد هسته‌یی نوین، تألیف: کالدیکوت هلن، ترجمه: احمدعلی رجایی و مهین سروری، تهران: انتشارات قلم. امنیت بین‌الملل، تألیف: مایکل شیهان، ترجمه: سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

5 - زبان / زبان‌شناسی / ترجمه: درآمدی بر آسیب‌شناسی زبان، تألیف: دیوید کریستال و رزماری وارلی، ترجمه: زهرا سلیمانی و نوشین ادیب، تهران: دانژه.

6- علوم خاص / شیمی / ترجمه: شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف‌سنجی، تألیف: سیلور اشتاین و دیگران، ترجمه: مجید میرمحمدصادقی و محمدرضا سعیدی، تهران: نوپردازان.

7 - علوم کاربردی / دامپزشکی / تألیف: التیام زخم در دام‌های بزرگ، تألیف: ایرج نوروزیان، علی نصیریان، هستی آذرآباد، سیدمهدی قمصری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ترجمه: راهنمای درمان و کنترل لنگش در گاو، تألیف: سارل وان امستل و جان شیرر، ترجمه: عبدالحمید میمندی پاریزی و حمیدرضا مسلمی، تهران: نوربخش.

عمران / ترجمه: مهندسی شبکه‌های آب‌رسانی، تألیف ادوارد ماتلی و دیگران، ترجمه: محمدرضا افضلی، تهران: یزدا.

کشاورزی / تألیف: طراحی منظر و فضای سبز با درختان و درختچه‌ها، تألیف: داریوش شیراوند و فروزان رستمی، تهران: سروا و آوای مسیح.

صنایع / ترجمه: تفکر سیستمی: کل‌گرایی خلاق برای مدیران، تألیف: مایکل سی. جکسون، ترجمه: علی‌محمد احمدوند و غلام جاپلقیان، تهران: جهان جام جم.

مهندسی شیمی / ترجمه: انرژی هسته‌یی توسط محصورسازی گداخت لختی، تألیف: دبلیو جی. هوگان و دیگران، ترجمه: رضا امراللهی، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

مکانیک / تألیف: مکانیک شکست در طراحی سازه‌ها، تألیف: فرهاد جاوید راد، تهران: گوتنبرگ

هنر / معماری / ترجمه: روش طرح و ساخت، تألیف: سیدنی لوی، ترجمه: محمود گلابچی و امیر فرجی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

هنرهای نمایشی: تئاترکراسی در عصر مشروطه، تألیف: کامران سپهران، تهران: نیلوفر

9- ادبیات / نثر معاصر (به‌طور مشترک)؛ مأمور، نوشته: علی مؤذنی، تهران: کتاب نیستان. آفتاب‌پرست نازنین، نوشته: محمدرضا کاتب، تهران: هیلا.

10- تاریخ و جغرافیا / تاریخ / تألیف: مجاهدان مشروطه، تألیف: سهراب یزدانی، تهران: نشر نی.

جغرافیا / تألیف: نقش عوامل جغرافیایی در انتخاب نهادها و پایتخت‌های حکومتی ایران، تألیف: محمدحسن نامی، یعقوب زلفی، علیرضا عباسی سمنانی و صادق کریمی خواجه‌لنگی، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

11- کودک و نوجوان / شعر: نمی‌توان کلاغ ماند، سروده: احمد میرزاده، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

داستان تألیفی / گروه کودک: ماجراهای علی کوچولو، نوشته: مجید راستی، مشهد: شرکت به‌نشر.

گروه نوجوان: سریر هوشیار، نوشته: سیدعلی خواسته، تهران: منادی تربیت.

دین / تألیف: دانش‌آموز و اخلاق معاشرت، تألیف: جواد محدثی، قم: بوستان کتاب.