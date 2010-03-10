شکوفایی جهان اسلام با ترجمه میسر شد/ دفاع برگزیدگان کتاب فصل از ترجمه

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده جوایز دولتی در سال 88 روز گذشته با برگزاری یازدهمین دوره جایزه کتاب فصل در سرای اهل قلم بسته شد.
کتاب فصل محدودیتهای کتاب سال را ندارد
در ابتدا علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب با اشاره به نزدیکی به سومین سال تولد جایزه کتاب فصل، گفت: با برگزاری دوازدهمین دوره جایزه در خرداد 89 به سومین سال تاسیس آن نزدیک میشویم؛ جایزهای که آثار فاخر زیادی به جامعه معرفی کرد و این در حالی است که در قالب جایزه کتاب سال ما با محدودیتهای زیادی از جهت معرفی آثار برتر روبرو هستیم.
وی همچنین با ارائه آماری، از افزایش 668 عنوان کتاب داوری شده در این دوره از جایزه کتاب فصل (ویژه پائیز 88) نسبت به دوره مشابه در سال گذشته (پائیز 87) خبر داد و تاکید کرد: با وجود صعوبت کار این گونه جوایز، آن را ادامه خواهیم داد.
نخستین شکوفایی جهان اسلام از طریق ترجمه بود
سپس محمدحسین ساکت مترجم برگزیده این دوره از جایزه در بخش دین به پشت تریبون رفت و از اظهارات اخیر مسئولان فرهنگی در بیتوجهی به حوزه ترجمه گله کرد و گفت: شکوفایی جهان اسلام برای نخستین بار از طریق ترجمه صورت گرفت و اکنون هم نباید از یاد برد که ترجمه از تمام فنون ادبی سختتر است به ویژه اگر بخواهد دقیق هم باشد.
وی ادامه داد: من واقعاً از اینکه بعضی بزرگان گفتند "ما هر چه میکشیم از ترجمه آثار غربیهاست" شگفتزده شدم؛ اثر خوب هر چه باشد چه تالیف چه ترجمه، خوب است اثر بد هم همینطور اما ما نیازمند ترجمه آثار خوب هستیم به ویژه در حوزه علوم انسانی.
اگر بر ترجمه اشراف نداریم، باید کنار بکشیم
سپس مجید عمیق دیگر برگزیده این جایزه در حوزه کودک و نوجوان، در سخنانی با بیان اینکه "ترجمه هم آفت است و هم خوب" گفت: اگر ما بر ترجمه اشراف نداریم، باید بکشیم کنار؛ گناه 14 میلیون مخاطب کودک و نوجوانی که شبها برایشان قصه میخوانند اما از بدی ترجمهها، خوابشان نمیبرد، چیست؟! این در حالی است که برخی مترجمان بیحیا همینطور ترجمه میکنند.
سیدمصطفی محقق داماد مولف شایسته تقدیر این جایزه هم در سخنانی ضمن تقدیر از مسئولان برگزاری آن، گفت: من نه برای گرفتن جایزه به اینجا آمدهام نه میخواهم درباره کتابم سخن بگویم؛ چند دقیقه پیش در عزای استادی (زندهیاد محمد خوانساری) شرکت کردم که در سال 1343 در دانشگاه تهران به ما درس میداد اما در این مراسم بجز چند استاد دانشگاه تهران، هیچکس دیگر حضور نداشت و این باعث تاسف است.
وی همچنین از آنچه "بیتوجهی کلی جامعه به علم" نامید انتقاد کرد و افزود: حتی در حوزههای علمیه هم به عالمان از بُعد قداست نگاه میشود و نه بُعد علمی و علم آنها تکریم نمیشود.
مشکل کتاب فقر محتواست
حجتالاسلام علیاکبر صادقی رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هم که سه کتاب منتشره توسط مرکز متبوعش برگزیده یا شایسته تقدیر جایزه کتاب فصل شده بودند، در سخنانی مشکل کتاب را "فقر محتوا" دانست.
وی با برشمردن آنچه "موانع تولید معرفت در جامعه" نامید، گفت: پارهای از این موانع انفسی یا درونخیزند و پارهای آفاقی یا برونزا هستند؛ ما هم عموماً به موانع بیرونی عطف توجه کافی داریم و مثلاً خیلی مصّریم بگوئیم مسائل سیاسی در تهدید و تحدید معرفت نقش دارند اما از سوی دیگر از موانع انفسی غافلیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی این اندیشه را که "خلاقیت کار نوابغ است و نوابغ هم نادرند" خلاف واقع دانست و افزود: ما بعضاً بدون اینکه کسی اقدامی عملی علیهمان کرده باشد و تهدید شده باشیم، دست به خودسانسوری میزنیم و میگوئیم که جو اجتماعی خوب نیست و اتفاقاً اینکه قرنهاست تصور میکنیم یافتههای جدید همه از غرب میآیند، ناشی از همین نگاه است.
سرشار: من فقط توانستم به میوهچینی کتاب فصل برسم
در پایان این مراسم و پیش از اهداء جوایز برگزیدگان و شایستگان تقدیر یازدهمین دوره کتاب فصل، محمدرضا سرشار دبیر جدید این جایزه ضمن تقدیر از تلاشهای علی اوجبی دبیر سابق، گفت: جا داشت آقای اوجبی میآمد درباره جایزه سخن میگفت چرا که زحمات اصلی را او کشید و من فقط توانستم به میوهچینی برسم.
گزارش آماری یازدهمین دوره جایزه کتاب فصل
سرشار همچنین با ارائه گزارشی از یازدهمین دوره این جایزه، گفت: در این دوره از مجموع آثار منتشرشده 4152 عنوان کتاب مورد ارزیابی قرار گرفت که در گروه کلیات 46 اثر، در گروه فلسفه و روانشناسی 384 اثر، در گروه دین 596 اثر، در گروه علوم اجتماعی 699 اثر، در گروه زبان 63 اثر، در گروه علوم خاص 107 اثر، در گروه علوم کاربردی 480 اثر، در گروه هنر 247 اثر، در گروه ادبیات 938 اثر، در گروه تاریخ و جغرافیا 252 اثر و در گروه کودک و نوجوان 340 اثر مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسیهای اولیه 3954 عنوان از این کتابها امتیاز لازم را برای راهیابی به مرحله دوم کسب نکردند و لذا حذف و مابقی یعنی 198 اثر به مرحله دوم دارویها راه یافتند .در نهایت 14 اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند که از این میان 6 اثر تالیفی و 8 اثر هم ترجمهای هستند. همچنین در این دوره 38 کتاب به عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب شدند که از میان آنها 20 اثر تالیف، 15 اثر ترجمه و 2 اثر نیز تصحیح و تحقیق اند.
نظر شما