130 اثر در گردونه داوری دومین جایزه نیما / هیئت اجرایی تغییر کرد

داریوش معمار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز دومین دوره این جایزه ادبی گفت: در جلساتی که با اعضاء هیئت اجرایی جایزه داشتیم، تغییراتی در ترکیب اعضاء صورت گرفت از جمله اینکه علی مسعودنیا و سعدی گلبیانی به دلیل مشکلاتی که برایشان پیش آمد، از هیئت اجرایی جدا شدند و در حال حاضر علاوه بر بنده، رسول رخشا، مازیار نیستانی و حسین فاضلی هم عضو هیئت اجرائی دوره دوم جایزه هستند.

دبیر جایزه شعر نیما همچنین از پایان کار جمع‌آوری آثار این دوره از جایزه خبر داد و گفت: 130 عنوان کتاب شعر جمع‌‌آوری شده که یا به دبیرخانه ارسال شده یا از ناشران مختلف تهیه شده است.

معمار با بیان اینکه "دومین جایزه نیما به یک کتاب شعر منتشر شده در سال 88 تعلق می‌گیرد" اضافه کرد: این جایزه به یکی از کتاب‌های شعر که به صورت الکترونیکی و در سال جاری منتشر شده است، تعلق خواهد گرفت. ما همچنین به یکی از فعالان عرصه انتشار نشریات ادبی اینترنتی در سال 88 تقدیر می‌کنیم که این کار با نظرسنجی محدود از اهالی ادبیات، نظر هیئت اجرائی جایزه و کیفیت فعالیت رسانه مورد نظر انجام می‌گیرد.

وی در عین حال گفت: با توجه به اینکه جایزه در دوره قبل به شعرهای چاپ شده در مجلات اینترنتی و کاغذی ادبی تعلق گرفته بود، امسال صرفاً خود را معطوف به آثار منتشرشده به صورت کتاب کرده‌ایم.

دبیر جایزه نیما درباره زمان آغاز داوری‌ها و نحوه انجام این کار هم یادآور شد: آثار جمع‌آوری شده بعد از تعطیلات نوروز در اختیار داوران قرر می‌گیرد که در دو مرحله آنها را ارزیابی می‌کنند. نتیجه مرحله اول داوری نیمه دوم تیر ماه و نتیجه نهایی شهریور ماه سال 89 اعلام می‌شود. نام داوران جایزه در هر مرحله و روش بررسی آثار هم متعاقباً پس از اعلام نتایج هر مرحله اعلام می‌شود.

معمار درباره حامیان مالی جایزه شعر نیما هم گفت: حامیان جایزه مانند سال گذشته از میان ناشران و علاقه مندان ادبی هستند که در مطبوعات اسامی آنها به اطلاع عموم علاقه‌مندان می‌رسد.