کهگیلویه و بویراحمد آماده میزبانی از میهمانان نوروزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با بیان این مطلب صبح چهارشنبه در نشست ستاد گردشگری استان، گفت: برای استقبال از گردشگران از هم اکنون ستادهای نوروزی نیز در تمام شهرستانهای استان فعال شده اند.

یدالله مرادی افزود: 15 مرکز اطلاع رسانی نیز در این استان برای راهنمایی گردشگران نوروزی ایجاد می شود.وی بیان کرد: در ایام نوروز سال 88 بیش از یک میلیون و 600 هزار گردشگر از نقاط تفرجگاهی و تاریخی استان دیدن کردند.

مرادی یادآور شد: پیش بینی می شود در تعطیلات نوروزی سال جدید این تعداد به بیش از دو میلیون نفر افزایش یابد.

فرمانده نیروی انتظامی استان نیز گفت: 10 پایگاه و شش واحد گشت بین راهی برای ایجاد امنیت وخدمات رسانی به مردم ومسافران پیش بینی شده است.

حسین چناریان یادآور شد: در سال گذشته با نظارت گسترده ای که در جاده های این استان انجام شد خوشبختانه هیچ تصادف منجر به فوتی اتفاق نیفتاد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان نیز گفت: 154 مدرسه با یک هزار و 276 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی درنظر گرفته شده است.

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حجت الاسلام مصطفی شجاعیان افزود: در 53 مدرسه استان نیز حمام و سرویس بهداشتی برای مسافران و گردشگران نوروزی راه اندازی شده استشجاعیان تصریح کرد: با هماهنگی مدیران ادارات آموزش و پرورش در پنج شهرستان استان ستاد اسکان تشکیل شده استوی بیان داشت: ستاد اسکان استان در سازمان آموزش و پرورش به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت به گردشگران و مسافران نوروزی است

همچنین 19 پایگاه امداد جاده ای و 20 گروه راهداری نیز درایام نوروز به مسافران نوروزی خدمات رسانی می کنند.