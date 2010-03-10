انتقاد ماتیچ از لیگ و برخی مربیان بسکتبال ایران / پدیده ای ندیدم

وسلین ماتیچ ضمن بیان اینکه برای انتخاب دعوت شدگان به اردوی تیم ملی بسکتبال جهت شرکت در مسابقات بسکتبال قهرمانی 2010 جهان دقت زیادی روی عملکرد تمام بازیکنان شرکت کننده در رقابت‎های لیگ برتر داشت، به خبرنگار مهر گفت: خوشحال می‌شدم اگر در اردوی جدید تیم ملی از بازیکنان جوان بیشتری به عنوان پدیده‎های لیگ استفاده می‎کردیم اما متاسفانه شرایط فراهم نشد.

از کار مربیان ایران متاسفم

وی ادامه داد: در واقع بازیکنان جوان در طول فصل کمتر فرصتی برای حضور در میادین به دست آوردند. مربیان ایرانی از بازیکنان جوان‌شان کمتر استفاده می‎کنند که اتفاق خوبی نیست و من از این بابت متاسفم. در کل از بازیکنان جوان فقط مهدی شیرچنگ را پسندیدم چون به نسبت دیگران بیشتر بازی کرد و توانستم بازی او را ارزیابی کنم.

نگران کاهش وزن بازیکنان هستم

سرمربی تیم ملی بسکتبال افزود: این در حالی است که تیم‎های ایرانی، جوانان خوبی در اختیار دارند. مثلا در همین تیم ذوب آهن جابر روزبهانی یک سال است که خوب و کامل به کار گرفته نشده است. او در این مدت 10 کیلو کاهش وزن داشته است. این اصلا خوب نیست. من نگران چنین مواردی هستم.

اعلام فهرست اردوی تیم ملی پیش از عید 89

وی از آغاز اردوی آماده‎سازی تیم ملی بسکتبال پیش از ایام نوروز 89 خبر داد و تصریح کرد: تا قبل از پایان سال بازیکنان منتخب در قالب دو تیم A و B به حضور در اردوی تیم ملی فراخوانده می‎شوند. البته این اردو فقط جهت تست بازیکنان برگزار می‎شود و بیشتر از 2 یا 3 روز ادامه نخواهد داشت. تا چند روز آینده هم اسامی دعوت شدگان اعلام می‎شود.

مربیان تیم A و B هماهنگ با یکدیگر هستند

ماتیچ خاطرنشان کرد: کادر فنی که روز عملکرد تیم‎های A و B نظارت خواهند داشت، شاید یکی نباشند اما کاملا هماهنگ با یکدیگر کار می‎کنند. در واقع ما مربیان مدام در حال رفت و آمد میان این دو تیم خواهیم بود.

مشکل من این سه بازیکن هستند

سرمربی تیم ملی بسکتبال با بیان دوباره اینکه در لیگ برتر 88 ایران نسبت به سال گذشته با اسم جدیدی روبرو نشد، یادآور شد: البته مشکل این نیست. مشکل اصلی من آسیب دیدگی مهدی کامرانی و محمدرضا اکبری است. این دغدغه را دارم که وضعیت این دو بازیکن تا زمان آغاز تمرینات به چه صورت خواهد شد. البته از بابت حامد حدادی هم نگران بودم که خوشبختانه شنیدم تیم او (ممفیس گریزلیز) به پلی‌آف NBA نمی‎رسد. این خبر خوشحال کننده‎ای برای ما بود چون می‎توانم حامد را به موقع در اختیار بگیرم.

اردوی اصلی از 20 فروردین ماه آغاز می‎شود

ماتیچ گفت: کارمان را برای حضور در رقابت‎های بسکتبال قهرمانی 2010 جهان، به صورت رسمی از 20 فروردین‎ماه آغاز می‎کنیم. بر اساس نتایج تستی که در اردوی کوتاه مدت پیش از عید بر روی بازیکنان انجام می‎شود بازیکنان را دعوت می‎کنیم. اردوی فروردین ماه به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت.

لیگ برتر ایران مفید نبود

وی با انتقاد از زمان کوتاه مسابقات لیگ برتر ایران اظهارداشت: این رقابت‎ها خیلی زود تمام شد. البته مسئولان فدراسیون با لحاظ کردن برگزاری بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی، برنامه مسابقات لیگ برتر را فشرده تنظیم کرده بودند که در نهایت هم این بازی‎ها لغو شد. اما در هر صورت لیگ خیلی کوتاه بود. برگزاری مسابقه باشگاهی به این شکل مفید نیست. باید بازی‎های طولانی تری در سطح باشگاهی داشته باشیم.

30 بازی تا جام جهانی

سرمربی تیم ملی بسکتبال برگزاری دیدارهای دوستانه را بخش عمده‎ای از برنامه‎های آماده‎سازی برای این تیم عنوان کرد و گفت: در مجموعه اردوهای داخلی و برون مرزی و تا زمان اعزام تیم ملی به ترکیه، 30 بازی تدارکاتی خواهیم داشت. بازی‌های داخلی با تیم‎هایی مانند جوانان و مهرام انجام خواهد شد.

تونس را می‎بریم اما در مورد آمریکا حرف هم نمی‎زنیم!

وی به حریفان تیم ملی بسکتبال ایران در رقابت‎های جهانی ترکیه اشاره کرد و تاکید کرد: تونس را می‎بریم. این جزو "باید"های برنامه ما برای مسابقات جهانی است چون توانایی آن را داریم. بازیکنان اگر کمی همت کنند و خوب تمرین کنند می توانند از پس از این تیم برآیند. امیدوار به شکست تونسی‎ها هستیم اما در مورد دیگر حریفانمان و به خصوص آمریکا بیشتر به این فکر می‎کنیم که حریفی خوب و قابل احترام برای آنها باشیم.

ماتیچ تصریح کرد: در مورد آمریکا و نتیجه رویارویی با این تیم که اصلا نباید حریف زد. دیگر حریفان‌مان یعنی برزیل و اسلوونی هم که دست کم از آمریکا ندارند. هر یک از آنها چند بازیکن شاغل در NBA دارند.

مهرام بهترین تیم ایران است

ماتیچ که در حاشیه دیدار دو تیم مهرام و ذوب آهن در چارچوب مسابقات قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا با خبرنگار مهر صحبت می‎کرد، به نتیجه به دست آمده در این بازی (شکست ذوب آهن) اشاره کرد و گفت: ذوب آهن همیشه می‎جنگد و حتی با 20 اختلاف امتیاز هم پیش می‎افتد اما در نهایت می‎بازد. باید بگویم که مهرام بهترین تیم باشگاهی ایران است.