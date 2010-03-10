انتقاد ماتیچ از لیگ و برخی مربیان بسکتبال ایران / پدیده ای ندیدم

وسلین ماتیچ ضمن بیان اینکه برای انتخاب دعوت شدگان به اردوی تیم ملی بسکتبال جهت شرکت در مسابقات بسکتبال قهرمانی 2010 جهان دقت زیادی روی عملکرد تمام بازیکنان شرکت کننده در رقابتهای لیگ برتر داشت، به خبرنگار مهر گفت: خوشحال میشدم اگر در اردوی جدید تیم ملی از بازیکنان جوان بیشتری به عنوان پدیدههای لیگ استفاده میکردیم اما متاسفانه شرایط فراهم نشد.
از کار مربیان ایران متاسفم
وی ادامه داد: در واقع بازیکنان جوان در طول فصل کمتر فرصتی برای حضور در میادین به دست آوردند. مربیان ایرانی از بازیکنان جوانشان کمتر استفاده میکنند که اتفاق خوبی نیست و من از این بابت متاسفم. در کل از بازیکنان جوان فقط مهدی شیرچنگ را پسندیدم چون به نسبت دیگران بیشتر بازی کرد و توانستم بازی او را ارزیابی کنم.
نگران کاهش وزن بازیکنان هستم
سرمربی تیم ملی بسکتبال افزود: این در حالی است که تیمهای ایرانی، جوانان خوبی در اختیار دارند. مثلا در همین تیم ذوب آهن جابر روزبهانی یک سال است که خوب و کامل به کار گرفته نشده است. او در این مدت 10 کیلو کاهش وزن داشته است. این اصلا خوب نیست. من نگران چنین مواردی هستم.
اعلام فهرست اردوی تیم ملی پیش از عید 89
وی از آغاز اردوی آمادهسازی تیم ملی بسکتبال پیش از ایام نوروز 89 خبر داد و تصریح کرد: تا قبل از پایان سال بازیکنان منتخب در قالب دو تیم A و B به حضور در اردوی تیم ملی فراخوانده میشوند. البته این اردو فقط جهت تست بازیکنان برگزار میشود و بیشتر از 2 یا 3 روز ادامه نخواهد داشت. تا چند روز آینده هم اسامی دعوت شدگان اعلام میشود.
مربیان تیم A و B هماهنگ با یکدیگر هستند
ماتیچ خاطرنشان کرد: کادر فنی که روز عملکرد تیمهای A و B نظارت خواهند داشت، شاید یکی نباشند اما کاملا هماهنگ با یکدیگر کار میکنند. در واقع ما مربیان مدام در حال رفت و آمد میان این دو تیم خواهیم بود.
مشکل من این سه بازیکن هستند
سرمربی تیم ملی بسکتبال با بیان دوباره اینکه در لیگ برتر 88 ایران نسبت به سال گذشته با اسم جدیدی روبرو نشد، یادآور شد: البته مشکل این نیست. مشکل اصلی من آسیب دیدگی مهدی کامرانی و محمدرضا اکبری است. این دغدغه را دارم که وضعیت این دو بازیکن تا زمان آغاز تمرینات به چه صورت خواهد شد. البته از بابت حامد حدادی هم نگران بودم که خوشبختانه شنیدم تیم او (ممفیس گریزلیز) به پلیآف NBA نمیرسد. این خبر خوشحال کنندهای برای ما بود چون میتوانم حامد را به موقع در اختیار بگیرم.
اردوی اصلی از 20 فروردین ماه آغاز میشود
ماتیچ گفت: کارمان را برای حضور در رقابتهای بسکتبال قهرمانی 2010 جهان، به صورت رسمی از 20 فروردینماه آغاز میکنیم. بر اساس نتایج تستی که در اردوی کوتاه مدت پیش از عید بر روی بازیکنان انجام میشود بازیکنان را دعوت میکنیم. اردوی فروردین ماه به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت.
لیگ برتر ایران مفید نبود
وی با انتقاد از زمان کوتاه مسابقات لیگ برتر ایران اظهارداشت: این رقابتها خیلی زود تمام شد. البته مسئولان فدراسیون با لحاظ کردن برگزاری بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، برنامه مسابقات لیگ برتر را فشرده تنظیم کرده بودند که در نهایت هم این بازیها لغو شد. اما در هر صورت لیگ خیلی کوتاه بود. برگزاری مسابقه باشگاهی به این شکل مفید نیست. باید بازیهای طولانی تری در سطح باشگاهی داشته باشیم.
30 بازی تا جام جهانی
سرمربی تیم ملی بسکتبال برگزاری دیدارهای دوستانه را بخش عمدهای از برنامههای آمادهسازی برای این تیم عنوان کرد و گفت: در مجموعه اردوهای داخلی و برون مرزی و تا زمان اعزام تیم ملی به ترکیه، 30 بازی تدارکاتی خواهیم داشت. بازیهای داخلی با تیمهایی مانند جوانان و مهرام انجام خواهد شد.
تونس را میبریم اما در مورد آمریکا حرف هم نمیزنیم!
وی به حریفان تیم ملی بسکتبال ایران در رقابتهای جهانی ترکیه اشاره کرد و تاکید کرد: تونس را میبریم. این جزو "باید"های برنامه ما برای مسابقات جهانی است چون توانایی آن را داریم. بازیکنان اگر کمی همت کنند و خوب تمرین کنند می توانند از پس از این تیم برآیند. امیدوار به شکست تونسیها هستیم اما در مورد دیگر حریفانمان و به خصوص آمریکا بیشتر به این فکر میکنیم که حریفی خوب و قابل احترام برای آنها باشیم.
ماتیچ تصریح کرد: در مورد آمریکا و نتیجه رویارویی با این تیم که اصلا نباید حریف زد. دیگر حریفانمان یعنی برزیل و اسلوونی هم که دست کم از آمریکا ندارند. هر یک از آنها چند بازیکن شاغل در NBA دارند.
مهرام بهترین تیم ایران است
ماتیچ که در حاشیه دیدار دو تیم مهرام و ذوب آهن در چارچوب مسابقات قهرمانی باشگاههای غرب آسیا با خبرنگار مهر صحبت میکرد، به نتیجه به دست آمده در این بازی (شکست ذوب آهن) اشاره کرد و گفت: ذوب آهن همیشه میجنگد و حتی با 20 اختلاف امتیاز هم پیش میافتد اما در نهایت میبازد. باید بگویم که مهرام بهترین تیم باشگاهی ایران است.
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