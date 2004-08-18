نمايندگان در ديدار با رييس جمهور از مواضع دولت و برخي روزنامه ها انتقاد كردند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، حسن ابوترابي فرد در جمع خبرنگاران افزود: در نشست مشترك نمايندگان مجلس با اعضاي هيات وزيران كه در فضايي صميمي و دوستانه برگزار شد ، نمايندگان منتخب كميسيون هاي مجلس در حوزه فعاليت كميسيونهاي مربوط مطالبي را عنوان كردند و سپس رييس مجلس و رييس جمهور به ايراد سخن پرداختند و بيانات جامعي ايراد كردند.

نايب رييس مجلس محور انتقاد نمايندگان را متوجه انعكاس مطالب سخنگوي دولت در خصوص كاهش درآمد دولت با تغييرات ايجاد شده در برنامه چهارم توسعه دانست و افزود: برخي مسايل نيز در ارتباط با جداسازي فضاي آموزشي خواهران و برادران در مراكز آموزش عالي طرح شده بود كه اين انتقاد به نظر حقير كاملا وارد و به جا بود.

وي افزود: در دوران كوتاه از آغاز به كار مجلس هفتم همواره به دنبال تعامل عقلاني اخلاقي و علمي و منطقي با دولت بوده ايم، نبايد اين گونه سخناني از سوي سخنگوي دولت اتخاذ مي شد.

ابوترابي فرد گفت: عمده تغييرات انجام شده در لايحه برنامه چهارم توسعه با توجه به ايرادات و ابهامات از سوي شوراي نگهبان اصلاح شده است و مثلا در حذف ماده 3 لايحه و نحوه تعامل با شركت ملي نفت نيز ملاك اصل 44 قانون اساسي بوده است.

ابوترابي اضافه كرد : در حوزه نفت همانگونه كه در جلسه مشترك نواب رييس و معاون اول رييس جمهور و برخي وزراي محترم قبل از شروع بكار مجلس در بررسي لايحه برنامه چهارم مطرح شد .

وزارت نفت باتوجه به اهميت موضوع مي تواند مفاد مورد نظر خود در ماده 3 لايحه را در قالب يك لايحه جداگانه به مجلس ارايه كند.

نايب رييس مجلس تصريح كرد: فضاي عمومي مجلس آماده بررسي سريع و پاسخ مثبت به ديدگاههايي است كه زمينه توسعه فعاليت هاي شركت ملي نفت و افزايش توليد واقتدار اين دستگاه را فراهم مي آورد.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به اشكال شوراي نگهبان و با عنايت به اصل 44 قانون اساسي و همچنين با توجه به سياستهاي كلان نظام و آنچه در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد مي توان گره ها را گشود و چنانچه از زاويه رعايت مفاد اين اصل موانعي در جهت حركت دولت از زمينه فعال نموده بخش خصوصي رخ داده باشد قابل جبران خواهد بود نايب رييس مجلس محور ديگر مورد بحث در ديدار نمايندگان با هيات دولت را بررسي فناوري هفته و توليد اورانيوم غني شده در جهت اهداف صلح آميز دانست و افزود: نمايندگان در سخنان خود بر عزم عمومي مجلس بر دستيابي به دانش هسته اي در چارچوب اهداف صلح آميز استفاده كند.

نماينده قزوين به نقل از خاتمي گفت: دستگاه ديپلماسي كشور هم ضمن التزام به اين موضع قاطع در راستاي تعامل و گفتگوي سياسي و استفاده از اهرم ديپلماسي براي حل چالشهاي فرا روي در زمينه دانش تلاش هسته اي تلاش مي كند.