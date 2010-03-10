جایزه قیصر فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه "کتاب سال شعر جوان" فعالیت خود را برای برگزاری چهارمین دوره این جایزه ادبی آغاز کرد.

در فراخوان اولیه این رقابت ادبی از شاعران جوان که سن آنها تا 30 سال است و در سال 1388 مجموعه شعری منتشر کرده‌اند، دعوت شده تا 5 نسخه از کتاب خود را به انضمام تصویر کارت ملی به دبیرخانه "کتاب سال شعر جوان" ارسال کنند.

در فراخوان اولیه به محدوده زمانی ارسال آثار اشاره نشده است.

این طرح که با هدف انتخاب بهترین کتابهای شعر منتشر شده از شاعران جوان فارسی زبان اجرا می‌شود، شامل بخش اصلی کتابهای شاعران جوان ایرانی و بخش جنبی شاعران جوان کشورهای فارسی زبان است.

نخستین دوره این جایزه برای کتابهای منتشر شده شاعران جوان (تا سقف سنی 30 سال) در سال 1385 و دومین دوره این انتخاب در سال 1387 با عنوان جایزه ویژه قیصر امین‌پور برگزار شد.

شاعران جوان می‌توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه چهارمین دوره کتاب سال شعر جوان واقع در خیابان شریعتی، خیابان شهید کلاهدوز، نبش خیابان نعمتی، دفتر شعر جوان ارسال کنند.