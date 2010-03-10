به گزارش خبرنگار مهر، حسین افضلی پس از پیروزی تیمش برابر ناگویای ژاپن در جمع خبرنگاران گفت: در این بازی شاهد دو نیمه متفاوت بودیم. در نیمه نخست ما عملکرد خوبی نداشتیم و موقعیت‌ها بسیاری را از دست دادیم اما در نیمه دوم با تغییرات تاکتیکی که صورت گرفت توانستیم گل‌های برتری را به ثمر رسانده و در نهایت به پیروزی پر گلی دست یافتیم.

وی با انتقاد از عملکرد قضاوت داوران در این رقابت‌ها تاکید کرد: این نخستین دوره مسابقات فوتسال باشگاهی آسیاست، به همین دلیل نباید انتظار داشت، سطح داوران بالا باشد. البته امیدوارم در دیدارهای حساس نیمه نهایی و پایانی این مسابقات، شاهد قضاوت بهتری از داوران باشیم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد ماهان با بیان اینکه باید به فکر دیدار نیمه نهایی حریف تایلندی است، اظهار داشت: برای فینالست شدن باید حریف تایلندی خود را شکست دهیم. البته پیش از آن بازی دیدار تیم‌های ناگویا و السد را تماشا می کنیم تا برای دیدار فینال بهتر روی حریفمان برنامه ریزی کنیم.

افضلی در پایان با تقدیر از تماشاگران اصفهانی که با تشویق‌های مستمرشان یکی از عوامل برتری تیم فولادماهان برابر ناگویا دانست زیرا باعث افت روحی بازیکنان ژاپنی شدند، گفت: تمام تلاشمان را انجام می دهیم که با کسب مقام قهرمانی این دوره از مسابقات، به بهترین شکل محبت‌های هواداران را پاسخ دهیم.

دیدار تیم های فوتسال ماهان اصفهان و ناگویای ژاپن عصر سه شنبه در چارچوب رقابتهای جام باشگاههای آسیا در سالن پیروزی اصفهان با برتری 6 بر 2 نماینده ایران به پایان رسید.