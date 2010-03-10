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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۱

بهبهانی:

تونل تنگ زاغ نوروز 89 به بهره برداری می رسد

تونل تنگ زاغ نوروز 89 به بهره برداری می رسد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: وزیر راه و ترابری گفت: تونل تنگ زاغ برای بهره برداری در نوروز 89 مشکلی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حمید بهبهانی سه شنبه شب در فرودگاه بندرعباس در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: محور بندرعباس - سیرجان یکی از پر ترافیک ترین جاده های حمل و نقلی و مسافری کشور محسوب می شود.

وی بیان کرد: سعی خواهیم کرد در رایزنی هایی که در این سفر انجام می شود اعتبار مورد نیاز را در جلسه هیئت دولت به تصویب برسانیم.

بهبهانی اظهار داشت: تونل تنگ زاغ اولین تونل دو طبقه کشور محسوب می شود که به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و وزارت راه و ترابری نگاه ویژه ایی به این پروژه دارد.

وزیر راه و ترابری به عنوان اولین وزیر هیئت دولت محسوب می شود که در سومین سفر هیئت دولت وارد بندرعباس شده است.

وزیر راه امروز به نمایندگی از سوی رئیس جمهور در جمع مردم شهرستان بستک حضور خواهد داشت همچنین در این سفر از محور بستک - لار بازدید خواهد کرد همچنین پس از ملاقات مردمی در جلسه شورای اداری شهرستان بستک حضور پیدا می کند. 

کد مطلب 1049003

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