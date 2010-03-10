داسیلوا نسبت به عواقب تحریم ایران هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، "لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا" که با آسوشیتدپرس گفتگو می کرد هشدار داد که هرگونه اعمال تحریمهای جدید علیه برنامه هسته ای ایران می تواند گامی بسیار خطرناک باشد.

وی هشدار داد که این اقدام حتی ممکن است منجر به جنگ نیز بشود.

داسیلوا گفت : ما نمی خواهیم آنچه که در عراق رخ داد برای ایران نیز رخ دهد.

این مقام بار دیگر تاکید کرد که کشورش از تحریم ایران حمایت نمی کند اما طی دیدارش از تهران در ماه مه در مورد برنامه هسته ای ایران رایزنی خواهد کرد.

رئیس جمهوری برزیل افزود: من قبلاً به ایران گفته ام که به هر قیمتی باید از بروز جنگی دیگر ممانعت کرد.