هیئتهای مذهبی بهترین بستر برای رشد فضای فرهنگی در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری شامگاه سه شنبه در جلسه استانی شورای هیئات مذهبی استان کردستان اظهار داشت: هیئت های مذهبی با توجه به گستردگی فعالیت ها و همچنین تاثیرگذاری که در میان اقشار مختلف جامعه دارند، بهترین بستر برای رشد فضای فرهنگی در کشور به شمار می روند.

وی ادامه داد: هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی ارتباط و تعامل تنگاتنگی با مردم داشته و به همین دلیل می توان با مدیریت و ساماندهی بهتر نسبت به اجرای برنامه های مختلف فرهنگی توسط این پتانسیل ارزشمند استفاده و در راستای رشد فضای فرهنگی در جامعه برنامه ریزی نمود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در ادامه با اشاره به فعالیتهای هیئات مذهبی فعال در سطح این استان بیان داشت: تلاش شورای هیئات مذهبی استان کردستان در راستای به حداقل رساندن آسیب‌ها و بدعت‌ها به ویژه قمه‌زنی در ایام عزاداری امری ستودنی است .

حجت الاسلام صفی یاری خاطرنشان کرد: پشتیبانی، تقویت و حمایت از تشکل‌های دینی از برنامه‌های مهم و اساسی است که شورای هیئات مذهبی باید آن را مورد توجه قرار دهد و اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در این راستا از هیچ گونه کمکی به هیئت های مذهبی دریغ نخواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به نقش آموزش در میان هیئت های مذهبی افزود: آموزش نیز به عنوان یکی از اصول مهم باید در دستور کار شورای هیئات مذهبی قرار گیرد و این مهم را در سال آینده در قالب تشکیل یک اتاق فکر که زمینه راه اندازی آن توسط این اداره کل مهیا شده، مورد بررسی قرار خواهیم داد .

در ادامه این جلسه که به منظور بررسی عملکرد شورای هیئات مذهبی استان کردستان در سال جاری برگزار شد، اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان‌های استان به بیان مشکلات خود پرداختند .

عدم همکاری مسئولان ادارات، کم رنگ بودن حمایت‌های مسئولان فرهنگی و نادیده گرفتن فضای فرهنگی استان با توجه به ویژه بودن آن، کم توجهی بعضی از مسئولان به شورا و هیئات مذهبی از جمله مشکلات هیئات مذهبی شهرستان‌های استان بود .