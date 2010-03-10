معاون پژوهشی وزارت علوم در گفتگو با مهر: نقشه جامع علمی کشور وارد فاز جدید شد/ آخرین بررسی ها برای ابلاغ

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: پس از آنکه کلیات نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تائید قرار گرفت ، در حال حاضر در دست کارشناسانی است که در مراحل نهایی این نقشه را مورد بررسی و بازنگری قرار می دهند. پس از تائید این بررسی ها ، نقشه جامع علمی کشور به عنوان سندی راهبردی به قوا ابلاغ می شود.

مهدی نژاد نوری درباره کیفیت بررسی نقشه جامع علمی کشور توسط کارشناسان گفت: پیش بینی می کنم چارچوب ها حفظ شود و یکسری اصلاحات شکلی و محتوایی بر روی آن انجام شود. حال کمتر یا بیشتر از 20 یا 30 درصد ممکن است تغییراتی در پی بررسیها در نقشه جامع علمی کشور ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد نقشه جامع علمی کشور پس از نهایی شدن به هر سه قوه ابلاغ شود چرا که پس از ابلاغ قاعدتا برای همه لازم الاجرا خواهد شد.

به گزارش مهر، مقام معظم رهبری در 23 مرداد 85 در دیدار با روسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور بر لزوم ترسیم نقشه جامع علمی کشور و تهیه برنامه های عملیاتی زمان دار در راستای تحقق اهداف چشم انداز در خصوص علم و فناوری تاکید فرمودند و تدوین آن را از وظایف و مسئولیتهای مراکز علمی و پژوهشی بیان کردند.

تهیه نقشه جامع علمی کشور پس از فرمایشات مقام معظم رهبری برای ضرورت داشتن چنین نقشه ای در کشور در سال 85 توسط مسئولین ذیربط مطرح شد. در ابتدا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عهده دار تدوین نقشه علمی شدند و در همین راستا پیش نویس سند اول توسعه علمی کشور توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی تدوین شد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اقدام به تهیه نقشه علمی در بخش سلامت کرد و طراحی نقشه جامع علمی کشور در بخش سلامت را از سوی کمیته های راهبردی تخصصی این وزارتخانه مطرح نمود. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 86 با راه اندازی سه کمیسیون مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور و تحول در نظام آموزش کشور کار تدوین نقشه جامع علمی کشور را رسما بر عهده گرفت.

نقشه جامع علمی کشور چندی پیش در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به اعضای این شورا ارائه و مقرر شد به مدت یک هفته نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی اعضا در آن لحاظ شود. پس از آنکه کلیات نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تائید قرار گرفت جهت اخذ تدابیر و نهایتا ابلاغ توسط دبیرخانه مراحل خود را طی می کند.