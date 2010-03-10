الهلال تجربه بالایی در لیگ قهرمانان آسیا دارد

لوکا بوناچیچ در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مس کرمان برای بازی مقابل الهلال انگیزه بالایی دارد اما بازی مقابل تیمی که دو قهرمانی را در آسیا دارد، مشکل است.

وی افزود: در این دیدار نیز با کمبود بازیکن و مصدومیت چندین بازیکن مواجه هستیم ضمن اینکه برای خروج از کشور نیز چندین بازیکن مس به دلیل مشکل سربازی با مانع مواجه شدند.

سرمربی مس کرمان خاطرنشان کرد: در این بازی به دنبال ارائه بازی زیبا و تماشاگر پسند هستیم و بدون فشار روحی از تمام توانمان استفاده می کنیم با این وجود هدف اصلی ما در بازیهای آینده لیگ برتر است.

وی گفت: نباید نتیجه گرفتن در لیگ قهرمانان آسیا ما را از جو لیگ برتر ایران خارج کند چون این مهمترین عرصه فوتبال برای مس است.

بوناچیچ ابراز امیدواری کرد که مقابل الهلال عربستان که یکی از گزینه های برتر برای قهرمانی لیگ قهرمانان است مس از اعتبار فوتبال کرمان به خوبی دفاع کند.

