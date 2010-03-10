  1. استانها
  2. کرمان
۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۵۲

بوناچیچ:

الهلال تجربه بالایی در لیگ قهرمانان آسیا دارد

الهلال تجربه بالایی در لیگ قهرمانان آسیا دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی مس کرمان با اشاره به کسب دو عنوان قهرمانی آسیا توسط الهلال گفت: بازی مقابل این تیم مشکل است چون از تجربه بالایی در رقابتهای آسیایی برخوردار است.

لوکا بوناچیچ در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مس کرمان برای بازی مقابل الهلال انگیزه بالایی دارد اما بازی مقابل تیمی که دو قهرمانی را در آسیا دارد، مشکل است.

وی افزود: در این دیدار نیز با کمبود بازیکن و مصدومیت چندین بازیکن مواجه هستیم ضمن اینکه برای خروج از کشور نیز چندین بازیکن مس به دلیل مشکل سربازی با مانع مواجه شدند.

سرمربی مس کرمان خاطرنشان کرد: در این بازی به دنبال ارائه بازی زیبا و تماشاگر پسند هستیم و بدون فشار روحی از تمام توانمان استفاده می کنیم با این وجود هدف اصلی ما در بازیهای آینده لیگ برتر است.

وی گفت: نباید نتیجه گرفتن در لیگ قهرمانان آسیا ما را از جو لیگ برتر ایران خارج کند چون این مهمترین عرصه فوتبال برای مس است.

بوناچیچ ابراز امیدواری کرد که مقابل الهلال عربستان که یکی از گزینه های برتر برای قهرمانی لیگ قهرمانان است مس از اعتبار فوتبال کرمان به خوبی دفاع کند.

کد مطلب 1049012

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار