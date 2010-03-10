به گزارش خبرنگار مهر، نسخه کامل این فیلم سینمایی از چهارشنبه 26 اسفندماه اکران عمومی میشود و نمایش آنونسهای آن از امروز در سینماها آغاز میشود. امیرشیبان خاقانی آنونس فیلم را ساخته است.
"هیچ" با بازی مهدی هاشمی، مرضیه برومند، باران کوثری، نگار جواهریان، صابر ابر، نیره فراهانی، مهران احمدی، احمد مهرانفر و پانتهآ بهرام داستان مردی است که به بیماری خاصی دچار است و این بیماری برای او و خانوادهاش مشکلاتی به وجود میآورد.
عبدالرضا کاهانی فیلمهای سینمایی "آنجا"، "آدم" و "بیست" را کارگردانی کرده است.
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