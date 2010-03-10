معارفه مدیرعامل آبفار کردستان در غیاب رسانه های گروهی

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مدیر عامل جدید شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان شامگاه سه شنبه بدون حضور خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان و با حضور مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور معرفی شد.

در این مراسم که بدون دعوت از خبرنگاران و نمایندگان رسانه های جمعی استان برگزار شد، طی حکمی "رحمان رحیمی" به عنوان مدیر عامل جدید شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان معرفی شد.

بعد از برکناری "فیروز احمدی" از مدیریت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان در روزهای پایانی فصل تابستان، "جمشید زرین" به عنوان سرپرست مدیریت شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان را نزدیک به شش ماه برعهده داشت، که در نهایت روز گذشته مدیر عامل جدید این شرکت معرفی شد.

در این مراسم که علاوه بر مسئولان کشوری جمعی از مسئولان استانی نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت آب و فاضلاب در روستاهای استان کردستان نیز ارائه شد.

وضعیت آب و فاضلاب روستایی در کردستان مناسب نیست تا جایی که تابستان سال گذشته بیش از 170 روستایی این استان با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه و به وسیله تانکر آب رسانی به این روستاها انجام می شد.