تالاب بوجاق زباله دانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه قامت سبز نیزارهای تالاب بوجاق زیر چرخ ماشینهای برداشت ماسه بادی خمیده شد و زباله های شهری شهروندان کیاشهری به سمت تالاب روانه شد حریم این منطقه با آلوده ترین تولیدات بشری مورد تعرض قرار گرفت.

یک فعال محیط زیست و عضو تشکلهای غیر دولتی حامی محیط زیست در گیلان با اشاره به سابقه حضور شرکتهای شهرک سازی در تالاب بوجاق گفت: "با چراغ سبز مسئولان و نمایندگان سازمانهای ناظر بخش عمده ای از تالاب به کارکنان دولت در کلانشهرها واگذار و در این منطقه شهرک ساخته شد".





انباشت زباله در کنار نیزارها نقض حریم تالاب بوجاق را نشان می دهد

کامران زلفی نژاد مدیرکل محیط زیست استان گیلان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر دلیل جلوگیری نکردن محیط زیست از انباشت زباله در تالاب بوجاق گفت: "هیچ زباله ای در تالاب بوجاق ریخته نشده است. ما که نمی توانیم دور تالاب را سیم خاردار بکشیم و از ریختن زباله در آن جلوگیری کنیم و برای حفاظت از این تالاب نیازی به پیگیری شما خبرنگاران نیست".

پیش از این محمدجواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست هرگونه انباشت زباله در پارک ملی "بوجاق" و منطقه "لوندویل" در آستارا را عملی غیر قانونی دانسته و برای جلوگیری از آن دستور داده بود.



روزانه 7 تا 10 کامیون زباله های خود را در تالاب بوجاق می ریزند

از دیگر سو محمد محمدیان عضو موسسه غیر دولتی پیشگامان محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که از دی ماه امسال به طور مداوم شاهد رفت و آمد ماشینهای حامل زباله به پارک ملی بوجاق و تخلیه زباله های مهلک در بستر تالاب بوده است.

وی افزود: روزانه هفت کامیون حامل زباله در ضلع شرقی تالاب بوجاق پارک ملی زباله خالی می کنند. با گسترش و انباشت انواع زباله های شهری و بیمارستانی از سوی شهرداری بندر کیاشهر این تالاب در شرف تبدیل شدن به فاجعه ای زیست محیطی است و متاسفانه واکنش هیچ مسئولی را بر نمی انگیزد.

همچنین عضو شورای شهر کیاشهر در گفتگو با خبرنگار مهر بحث زباله های ریخته شده در تالاب بوجاق را بسیار جدی ارزیابی کرد و افزود: برخی اتفاقات دارد مخفیانه رخ می دهد و همه اعضای شورای شهر از این مسئله آگاه هستند اما موضوع تاسف برانگیز سکوت مسئولان شهر و استان است.

عنایت سماک با اشاره به احتمال شیوع بیماریهای پوستی در منطقه به خاطر آلودگیهای پراکنده شده در تالاب بوجاق گفت: شیوع سرطانهای پوستی به دلیل نفوذ شیرابه زباله های شهری و بیمارستانی در آب تالاب بعید نیست و باید در این زمینه تحقیقاتی انجام شود. همچنین سفره های زیرزمینی و همین طور به هم پیوستن آب دریا و تالاب می تواند حجم آلودگی را به دریا سرایت دهد و باعث بروز فاجعه ای بزرگ شود.

عضو شورای شهر کیاشهر با تاکید بر نقش هوادران محیط زیست اضافه کرد: من یکنفر هستم و یکدست صدا ندارد و کسی خریدار حرفم نیست.

اما محمدیان عضو موسسه پیشگامان محیط زیست نیز بر بی توجهی مسئولان محیط زیست گیلان صحه می گذارد و می گوید "شهرک ساخته شده در حریم تالاب که جایگاه سابق انباشت زباله بود به نوعی حیات خلوت برخی افرار ذی نفوذ است که از این منطقه زیبا استفاده می کنند".

مسئولان محیط زیست استان در حالی از این همه حادثه چشم پوشی می کنند که تحقیقات علمی صورت گرفته بر روی ماهیان اقتصادی و پرندگان تالاب بوجاق کیاشهر ثابت کرده ماهیان آلوده به انگل چشمی "Diplostomum spathaceum" و پرندگان نیز به عنوان اولین میزبان ماهیها آلوده هستند.





تالاب بوجاق سالانه میزبان هزارن قو از مناطق سردسیر جهان به خصوص سیبری است

ماهیان مورد مطالعه شامل اردک ماهی، ماهی کلمه، ماهی کپور، لای ماهی، ماهی سیم پرک، ماهی سرخ باله، ماهی کاراس و ماهی سفید، پس از صید با وسایل صید مختلف در وانهای فایبرگلاس به صورت زنده به آزمایشگاه منتقل شدند و پس از بررسی آزمایشگاهی به کمک کلید شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند.



طبق مطالعات این گروه تحقیقی، پرندگان ماهیخوار، باکلان، حواصیل، کاکایی، پلیکان و پرستو دریایی نیز از جمله پرندگانی هستند که در این تالاب به آلودگیهای مختلف مبتلا شده اند.



پارک ملی بوجاق در بخش بندر کیاشهر در 20 کیلومترى آستانه اشرفیه در شرق استان گیلان واقع شده و سه هزار و 250 هکتار وسعت دارد. این زیستگاه طبیعی تنها پارک ملى خشکى - دریایى ثبت شده در کشور است که 160 هکتار آن داراى پوشش تالابی و یک هزار و 600 هکتار آن محوطه ای دریایى و بقیه محیط خشکى است.