قائم مقام دانشگاه بغداد از دانشگاه آزاد گرگان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این بازدید که صبح چهارشنبه برگزار شد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان توضیحاتی در زمینه فعالیتها و اقدامات حوزه های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بیان کرده و مهمانان را در جریان فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان قرار داد.

جراد العیساوی نیز با اظهار خوشحالی از حضور در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، از دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه آثار علمی منطقه 10 دانشگاه آزاد در گرگان تقدیر کرد.

وی بیان داشت: از اهتمام دانشجویان و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی به امر نماز بسیار خوشحال و مسرور هستیم.

در این بازدید، آخوند رهبر امام جماعت اهل سنت شهرستان آق قلا و جمعی از مسئولان استان شرکت داشتند.

نمایشگاه دو روزه آثار علمی، فرهنگی و هنری دانشجویان منطقه 10 کشور امروز پایان می یابد.