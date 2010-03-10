درختکاری سنت ایجاد وسیله حیات است/ لزوم مراقبت از ذخایر حیاتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از ظهر امروز سه شنبه درهفته منابع طبیعی، دو اصله نهال را غرس کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای، درختکاری را سنت ایجاد وسیله حیات دانستند و با اشاره به اینکه درخت و گیاه مظهر حیات و زندگی است خاطر نشان کردند: این مراسم درختکاری، اقدام نمادینی است تا جوانان با نشاط و مردم عزیز کشور به کاشتن درخت و ترویج این سنت خوب عادت کنند.

رهبر انقلاب اسلامی، بر ضرورت مراقبت از ذخایر عظیم و ارزشمند حیاتی کشور تاکید کردند و افزودند: درختکاری امروز درسی است تا قدر درختان موجود را بدانیم و اگر از مراتع و جنگلها که ثروت عظیم باستانی این کشور است، عاقلانه و درست استفاده و بهره برداری شود، هیچ وقت تمام نمی شود چرا که این ثروت طبیعی، تجدید پذیر است.

ایشان به سازمانها و دستگاههای مسئول در امر حفاظت از منابع طبیعی توصیه کردند: مانع سوء استفاده کنندگان از جنگلها و مراتع طبیعی خصوصا در نزدیکی شهرهای بزرگ شوید و مراقب باشید دایره غصب و تصرف نابجا توسعه پیدا نکند.

در این مراسم وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران نیز حضور داشتند.