طرح شفا در هفته اکرام و نیکوکاری برگزار می شود

غلامرضا حسن خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور و با پیشنهاد بخش بهداشت و درمان استان کرمان طرح شفا در کرمان در هفته اکرام و نیکوکاری اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح دو هزار و 500 بیمار صعب العلاج استان کرمان تحت حمایت خیرین و حامیان مردمی قرار خواهند گرفت.

وی گفت: برای هر یک از این افراد کارتهایی آماده شده است که در پایگاههای طرح اکرام در اختیار افراد خیر قرار خواهد گرفت و با ثبت نام در این طرح با حداقل پرداخت 30 هزار تومان بیماران صعب العلاج تحت پوشش حمایتهای مادی مردم قرار می گیرند که بیشتر جنبه معیشتی خواهد داشت.

حسن خانی با اشاره به هزینه بر بودن داروی بسیاری از این بیماری ها اجرای این طرح را گام مهی در راستای ارتقاء سطح زندگی این مددجویان دانست.

وی با اشاره به تحت پوشش قرار داشتن 43 هزار نفر زیر پوشش بیمه کمیته امداد(ره) گفت: برای خدمات رسانی بهتر به مددجویانی که برای استفاده از خدمات تخصصی به مراکز درمانی شهرها مراجعه می کنند نیز مکانهایی برای اسکان موقت در نظر گرفته شده است که در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت.