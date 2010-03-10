تبیین شخصیت پیامبر(ص) از وظایف مراکز علمی و حوزوی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام ابوالقاسم بشیری شامگاه سه‌شنبه در همایش ارائه الگوی انسان کامل بر اساس ویژگی‌های شخصیت پیامبراعظم(ص) که در سالن همایش‌های انجمن‌های علمی حوزه در قم برگزار شد، بر ضرورت الگو‌پذیری از پیامبر(ص) تأکید کرد و گفت: تبیین شخصیت پیامبر(ص) از وظایف مراکز علمی، حوزوی و دانشگاهی است؛ زیرا شناخت آن حضرت‌، آدمی را در شناخت خداوند، فهم صحیح حقیقت، امامت و ولایت توانا می‌سازد.



سردبیر نشریه علمی ـ تخصصی روان‌شناسی و دین، در خصوص ضرورت الگوپذیری از پیامبر اعظم‌(ص) اضافه کرد: انسان‌ها برای دستیابی به کمال نیاز به الگو دارند تا به صورت آگاهانه با آن همانند سازی کنند، به علاوه ارائه الگو مستلزم توجه به انسانی کامل است و پیامبر‌(ص) کاملترین شخصیتی است که می‌توان بر اساس صفات و مؤلفه‌های شخصیتی او الگوی مورد نظر را طراحی کرد.



وی ادامه داد: ‌باید ویژگی‌های شخصیتی پیامبر اعظم(ص) در قرآن و سنت به طور کامل شناخته شود تا با تحلیل روان شناختی آن، الگوی انسان کامل طراحی شود.



بشیری با اشاره به اینکه روان شناسان غربی و فلاسفه در مورد انسان کامل دیدگاه‌های مختلفی ارائه کرده‌اند، بیان داشت: در پژوهش‌ها و دیدگاه‌های روانشناسان و فلاسفه در خصوص انسان کامل، نقص‌هایی وجود دارد مبنی بر این که آنان یا ویژگی‌های انسان کامل را به طور کامل ترسیم نکرده‌اند و یا اگر ترسیم کرده‌اند به ارائه الگوی مناسب نپرداخته‌اند.



این روانشناس تربیتی به بیان مبانی نظری الگوی انسان کامل پرداخت و گفت: دو دیدگاه نظری در خصوص طبیعت انسان وجود دارد؛ یکی دیدگاه مادی که انسان را مساوی ماده می‌پندارد و دیگری دیدگاه الهی که علاوه بر بعد مادی به جنبه غیر مادی انسان نیز اعتقاد دارد و برای رسیدن به کمال نه از جنبه‌های مادی و نه از جنبه‌های فرا حیوانی نباید غفلت کرد.



انسان موجودی چند ظرفیتی است



بشیری در خصوص ظرفیت‌های وجودی انسان بیان داشت: انسان موجودی چند ظرفیتی است و ظرفیت های عظیمی در انسان وجود دارد که در هیچ موجود دیگری یافت نمی‌شود؛ برای مثال انسان در بعد ادراک و کشف جهان از نیروی عقل برخوردار است که می‌تواند قوانین کلی جهان را کشف و انتزاعی‌ترین شناخت‌ها را پیدا کند و در بعد رفتار می‌تواند با همه موجودات جهان اعم از جمادات و گیاهان، انسان‌ها و موجودات مجرد مانند فرشتگان‌، عالم غیب و خداوند ارتباط برقرار کند.



وی به شاخصه‌های برتری شخصیت پیامبر(ص) به عنوان انسان کامل اشاره کرد و گفت: ایمان، عظمت اخلاقی، قلمرو رسالت، کمال علمی، خاتمیت و قدرت پیامبر(ص) همه ویژگی‌هایی است که ایشان را به عنوان الگوی انسان کامل معرفی می‌کند.



بشیری در خاتمه به مؤلفه‌های انسان کامل اشاره کرد و گفت: بینش توحیدی، فرجام اندیشی، گرایش‌های توحیدی، قدرت و اراده، اعتدال‌، فضایل علمی و عملی ویژگی‌هایی است که یک انسان کامل باید داشته باشد.