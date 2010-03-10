سه بوکسور ایران فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بوکس قهرمانی آسیا روز سه شنبه در سالن افراسیابی مجموعه ورزشی شیرودی پیگیری شد و طی آن سه نماینده کشورمان به دور نهایی این مسابقات راه پیدا کردند.

مسعود ریگی در وزن 48 کیلوگرم با پیروزی 5 بر صفر مقابل هایو اینو از ژاپن به دیدار نهایی این رقابت ها راه پیدا کرد. وی در دیدار نهایی با دودورسینگ شادام از هندوستان رو به رو می شود.

آرمین امجیدان در 51 کیلوگرم با شکست مقابل حاجی بایف باروت ازبک ، به مدال برنز رسید. دیدار نهایی این وزن را نمایندگانی از چین و ازبکستان برگزار می کنند.

احسان سپهوندی در وزن 54 کیلوگرم به هایبا تاگ سوگت مغول باخت. در این وزن، بوکسورهای قزاقستان و هندوستان برای کسب مدال طلا با یکدیگر رقابت می کنند.

فینال اوزان 57 و 60 کیلوگرم را به ترتیب بوکسورهای قزاق - هند و تایلند - هند برگزار می کنند.

سید سعید حسینی در 64 کیلوگرم با اکرم جان ماماجانف ازبکستانی رو به رو شد و 5 بر یک شکست خورد و به مدال برنز رسید. قزاقستان و ازبکستان دیدار نهایی این رقابت ها را برگزار می کنند.

مصطفی خمرنیا در 69 کیلوگرم با احمد ماماجانف ازبک رو به رو شد و با حساب 7 بر صفر تن به شکست داد . ماماجانف در دیدار نهایی با نماینده ترکمنستان رو به رو خواهد شد.

داریوش حسینی در 75 کیلوگرم به یوهانگ وون چینی با نتیجه 2 بر صفر باخت. نماینده چین برای کسب مدال طلا باید با یک هندی دیدار کند.

سالار غلامی در 91 کیلوگرم ، طلسم ناکامی های ایران را شکست و با نتیجه 4 بر صفر مقابل سادیکو غبارجان ازبک پیروز شد و به دیدار نهایی راه یافت. وی در این مرحله با اصغر کوپنی سایف قراقستانی مبارزه خواهد کرد.

در 91+ کیلوگرم هم فرهاد مولایی دیگر نماینده کشورمان در یک بازی یکطرفه با نتیجه 13 بر صفر مقابل راجات هندی پیروز شد و در دیدار فینال با داولید مصیبف قزاق دیدار خواهد کرد.

نوزدهمین دوره رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان آسیا با حضور 140 بوکسور از 20 کشور روز چهارشنبه در ورزشگاه شیرودی به پایان می رسد.