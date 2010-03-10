رده بندی چهار ائتلاف صدرنشین/ نتایج اولیه امروز رسما اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، گزارش منابع عراقی نشان می دهد، ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) ، العراقیه (ایاد علاوی) ، ائتلاف ملی عراق (عمار حکیم) و ائتلاف کردستان (با حضور طالبانی و بارزانی) در اکثر استان ها به ترتیب حائز اکثریت آرا شده اند.

قرار است امروز چهارشنبه نتیجه شمارش 30 درصد از آرای مواخذه به طور رسمی اعلام شود.

همچنین دیگر ائتلاف ها و جریان ها همچون ائتلاف تغییر کردستان (مخالفان طالبانی) نتایج خوبی به دست آورده اند که البته با نتایج چهار ائتلاف فوق قابل مقایسه نیست.

از سوی دیگر، منابع آگاه از آغاز مذاکرات اولیه در زمینه تشکیل ائتلاف های پارلمانی که مقدمات تشکیل دولت جدید را فراهم می کند، خبر می دهند.

"حسن السنید" از اعضای ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) در این باره اظهار داشت: مذاکرات تشکیل دولت بین ائتلاف های پیروز از هفته آتی آغاز خواهد شد.

بر اساس، قانون انتخابات هر ائتلافی که اکثریت 325 کرسی پارلمان را به دست آورد، توانایی تشکیل دولت را به دست می آورد، اما با توجه به اینکه به احتمال فراوان هیچ یک از ائتلاف ها توانایی احراز این اکثریت را ندارند، دولت آتی عراق به طور قطع ائتلافی خواهد بود.