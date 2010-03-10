تلاش صهیونیستها درآمریکا برای اعمال فشار برایران/ اذعان به وجود اختلاف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیته امور عمومی آمریکا- اسرائیل (ایپک) در اقدامی نادر و طی نامه ای این بار به "تمامی اعضاء" کنگره آمریکا از آنها خواست تا از تحریم های فلج کننده علیه برنامه هسته ای ایران حمایت کنند.

در نامه این گروه ضمن متهم کردن ایران برای پیگیری برنامه تسلیحات هسته ای ادعا شده است: ایران با پیگیری برنامه هسته ای نظامی خود به تعهدات بین المللی بر اساس ان. پی. تی. عمل نمی کند و تهدیدی فوری و روز افزون برای جامعه جهانی بشمار می رود.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: در حین اینکه ایران به پیشنهاد همکاری اروپا و قطعنامه های شورای امنیت بی اعتنایی می کند اکنون نوبت آمریکاست تا دست به اقدام بزند.

در این نامه همچنین با اشاره به گزارش روزنامه نیویورک تایمز که اعلام کرده بود "دولت آمریکا به مؤسساتی که با ایران تجارت می کنند میلیونها دلار پول داده" انتقاد و از کنگره خواسته تا دولت باراک اوباما را برای اجرای تحریمهای موجود و اعمال تحریم های فلج کننده تحت فشار قرار دهد.

در همین رابطه و در رویدادی دیگر رویترز از نیویورک گزارش می دهد که ژنرال "گابی اشکنازی" رئیس ستاد ارتش اسرائیل که از نیویورک دیدن می کند خواستار حفظ تمامی گزینه ها بر روی میز در برخورد با موضوع هسته ای ایران شده است.

اشکنازی که در مراسم ضیافت شام "دوستان ارتش دفاعی اسرائیل" صحبت می کرد ایران را تهدیدی برای صلح جهانی اعلام کرد و گفت: تهران با تجهیز حماس و حزب الله (نیروهای مقاومت لبنان و فلسطین) و با جنگ نیابی در صدد ایجاد بی ثباتی در خاورمیانه است.

وی می گوید: جامعه جهانی بخاطر خودش باید مانع از توسعه برنامه هسته ای ایران شود و اینکار با حفظ تمامی گزینه ها بر روی میز امکان پذیر است.

سفیر رژیم صهیونیستی نیز در سازمان ملل درخواست ایپک از اعضای کنگره آمریکا را تکرار و خواستار اعمال تحریم های فلج کننده علیه ایران شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، "گابریلا شالف" در عین حال احتمال اعمال این گونه حریم ها را ضعیف ارزیابی و با اذعان به وجود برخی اختلافات در بدنه اصلی شورای امنیت گفت که چین و روسیه مخالف چنین روندی هستند و در صدد کاربرد شیوه دیپلماتیک برای بازگردان ایران به مسیر هسته ای هستند.

وی گفت که آنها تمایلی برای ضربه زدن بر ملت ایران نیستند.

خانم شالف که پس از دیدار با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در جمع خبرنگاران صبت می کرد اضافه کرد که در صورت عدم توافق در شورای امنیت اسرائیل منتظر است تا کشورها تحریمهای دوجانبه اضافی بر ایران تحمیل کنند و 300 عضو ارشد سپاه را در فهرست سیاه تحریم های سازمان ملل قرار دهند.