وضعیت مساجد در حال حاضر مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر از قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور، شامگاه سه‌شنبه طی سخنانی در همایش تجلیل از فعالان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان قم که در مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، با اشاره به اینکه وضعیت فعلی مساجد با همه حمایتها چندان مطلوب نیست، بیان داشت: در حال حاضر حدود 60 درصد مساجد کشور فعال هستند به طوری که یک وعده نماز در آنها برگزار می‌شود.



وی همچنین با بیان اینکه حدود 70 درصد مساجد در روستاها و شهرهای کوچک و 30 درصد در شهرهای بزرگ قرار دارد، خاطرنشان کرد: توجه به مسجد نیاز به همت والا دارد ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم آبادانی مسجد به مناره و فرش و غیره نیست بلکه به حضور یک امام جماعت خوش فکر و حضور جوانان در آن است.



استاندار قم با بیان اینکه در سالهای گذشته مسجد محوری مورد غفلت واقع شده بود، تصریح کرد: متأسفانه اقدامات غلط و ندادن اعتبارات مناسب به تدریج مسجد را در دوران دولت اصلاحات به حاشیه راند، به طوری که مسئولان گذشته به جای توجه به مسجد بیشتر به فکر توسعه فرهنگسراها بودند.



اعتبارات مساجد در دولت نهم رشد چندین برابری پیدا کرد



موسی پور ادامه داد: در حالیکه اعتبار کانونهای فرهنگی در سال 85، تنها حدود یک میلیارد تومان بود، این میزان در دولت نهم بیش از دو برابر افزایش یافت و به ویژه در سال جاری به رقم 18 میلیارد تومان رسید ضمن آنکه برای سال آینده‌، اعتبار کانون‌های فرهنگی مساجد 25 میلیارد تومان خواهد بود.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه بسیار مهم مساجد در اسلام گفت: یکی از چیزهایی که خداوند به آن ارزش داده است، مسجد است و اولین بنیان در اسلام که به دست پیامبر ایجاد شد مسجد بود، یک زمین تا وقتی نام مسجد بر روی آن نیست مانند همه زمین‌ها است اما وقتی نام مسجد گرفت دیگر شرایط خاصی پیدا می‌کند.



وی افزود: نمی‌توان قیامی را در تاریخ تشیع پیدا کرد که کانون اصلی آن مسجد نباشد.



مساجد مهمترین خاستگاه انقلاب بود



وی با تأکید بر اینکه بنیاد انقلاب اسلامی و خاستگاه آن از مسجد بود، گفت: این مساجد بود که ریشه منافقین را در کشور خشکاند و این مسئله خود حاکی از نقش بسیار مهم مساجد در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی است.