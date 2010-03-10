نفرات برتر مسابقات سراسری قرآن در خرم آباد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سی و دومین دوره از مسابقات سراسری قران با حضور 165 قاری ممتاز ملی در خرم آباد به مدت شش روز برگزار شد و در نهایت شامگاه گذشته در مراسمی با حضور سرپرست اوقاف کشور برگزیدگان این دوره از رقابت ها معرفی شدند.

* رشته ترتیل

1- علی اصغر عتیق زاده - استان زنجان

2- محمد جواد جاوری - استان تهران

3- علی اصغر شعاعی - استان قم

4- ابوالفضل زیبایی - نماینده شورای هماهنگی دانشگاهها

5- امین صیدی - استان کرمانشاه

* رشته حفظ 20 جزء قرآن

1 - حسین معتمدی - استان قم

2- سعید شاهرخی - استان کرمان

3- رضا سهبایی استاد - استان خراسان رضوی

4 - پیمان ایازی - استان مازندران

5- حسن رجبی - نماینده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

* رشته حفظ کل قرآن

1- علی رجبی - استان تهران

2 - مرتضی محمد نژاد - استان آذربایجان غربی

3 - علی رضازاده - استان قم

4 - یونس عقیلی - استان هرمزگان

5- رمضان علی ایزانلو - استان خراسان شمالی

* رشته قرائت قرآن

1- مسعود نیک دستی - استان اصفهان

2 - امین پویا - استان تهران

3- محمود رنگرز - استان زنجان

4- جعفر فردی - استان تهران

5- هوشنگ یاری - استان کرمانشاه

* رشته مفاهیم قرآن

1- محمد رضا فصیحی - استان کرمان

2- محمد حسین شفیعی - استان اصفهان

3- محمد علی اکبری - استان مازندران

4- به طور مشترک امیر میر جلیلی - استان یزد و محمد مهدی بهادری - استان قم

5- حسین غدیریان - استان کردستان

بنابر این گزارش سی و دومین مسابقات سراسری قرآن کریم برای اولین بار پس از 32 سال از 12 اسفند تا 18 اسفندماه سالجاری در خرم آباد برگزار شد.