  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۹

با حضور سرپرست اوقاف کشور؛

نفرات برتر مسابقات سراسری قرآن در خرم آباد معرفی شدند

نفرات برتر مسابقات سراسری قرآن در خرم آباد معرفی شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مراسم پایانی سی و دومین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم در استان لرستان شامگاه سه شنبه با معرفی برگزیدگان بکار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سی و دومین دوره از مسابقات سراسری قران با حضور 165 قاری ممتاز ملی در خرم آباد به مدت شش روز برگزار شد و در نهایت شامگاه گذشته در مراسمی با حضور سرپرست اوقاف کشور برگزیدگان این دوره از رقابت ها معرفی شدند.

* رشته ترتیل

1- علی اصغر عتیق زاده - استان زنجان

2- محمد جواد جاوری - استان تهران

3- علی اصغر شعاعی - استان قم

4- ابوالفضل زیبایی - نماینده شورای هماهنگی دانشگاهها

5- امین صیدی - استان کرمانشاه

* رشته حفظ 20 جزء قرآن

1 - حسین معتمدی - استان قم

2- سعید شاهرخی - استان کرمان

3- رضا سهبایی استاد - استان خراسان رضوی

4 - پیمان ایازی - استان مازندران

5- حسن رجبی - نماینده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

* رشته حفظ کل قرآن

1- علی رجبی - استان تهران

2 - مرتضی محمد نژاد - استان آذربایجان غربی

3 - علی رضازاده - استان قم

4 - یونس عقیلی - استان هرمزگان

5- رمضان علی ایزانلو - استان خراسان شمالی

* رشته قرائت قرآن

1- مسعود نیک دستی - استان اصفهان

2 - امین پویا - استان تهران

3- محمود رنگرز - استان زنجان

4- جعفر فردی - استان تهران

5- هوشنگ یاری - استان کرمانشاه

* رشته مفاهیم قرآن

1- محمد رضا فصیحی - استان کرمان

2- محمد حسین شفیعی - استان اصفهان

3- محمد علی اکبری - استان مازندران

4- به طور مشترک امیر میر جلیلی - استان یزد و محمد مهدی بهادری - استان قم

5- حسین غدیریان - استان کردستان

بنابر این گزارش سی و دومین مسابقات سراسری قرآن کریم برای اولین بار پس از 32 سال از 12 اسفند تا 18 اسفندماه سالجاری در خرم آباد برگزار شد.

کد مطلب 1049041

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها