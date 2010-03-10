نفرات برتر مسابقات سراسری قرآن در خرم آباد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سی و دومین دوره از مسابقات سراسری قران با حضور 165 قاری ممتاز ملی در خرم آباد به مدت شش روز برگزار شد و در نهایت شامگاه گذشته در مراسمی با حضور سرپرست اوقاف کشور برگزیدگان این دوره از رقابت ها معرفی شدند.
* رشته ترتیل
1- علی اصغر عتیق زاده - استان زنجان
2- محمد جواد جاوری - استان تهران
3- علی اصغر شعاعی - استان قم
4- ابوالفضل زیبایی - نماینده شورای هماهنگی دانشگاهها
5- امین صیدی - استان کرمانشاه
* رشته حفظ 20 جزء قرآن
1 - حسین معتمدی - استان قم
2- سعید شاهرخی - استان کرمان
3- رضا سهبایی استاد - استان خراسان رضوی
4 - پیمان ایازی - استان مازندران
5- حسن رجبی - نماینده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
* رشته حفظ کل قرآن
1- علی رجبی - استان تهران
2 - مرتضی محمد نژاد - استان آذربایجان غربی
3 - علی رضازاده - استان قم
4 - یونس عقیلی - استان هرمزگان
5- رمضان علی ایزانلو - استان خراسان شمالی
* رشته قرائت قرآن
1- مسعود نیک دستی - استان اصفهان
2 - امین پویا - استان تهران
3- محمود رنگرز - استان زنجان
4- جعفر فردی - استان تهران
5- هوشنگ یاری - استان کرمانشاه
* رشته مفاهیم قرآن
1- محمد رضا فصیحی - استان کرمان
2- محمد حسین شفیعی - استان اصفهان
3- محمد علی اکبری - استان مازندران
4- به طور مشترک امیر میر جلیلی - استان یزد و محمد مهدی بهادری - استان قم
5- حسین غدیریان - استان کردستان
بنابر این گزارش سی و دومین مسابقات سراسری قرآن کریم برای اولین بار پس از 32 سال از 12 اسفند تا 18 اسفندماه سالجاری در خرم آباد برگزار شد.
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