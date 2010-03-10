سال آینده سال شکوفایی کانونهای مساجد قم خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر از قم، حجت الاسلام سعید روحانی، شامگاه سه شنبه طی سخنانی در همایش تجلیل از فعالان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان قم که در سالن همایش‌های مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد‌، با بیان اینکه سال آینده سال شکوفایی هرچه بیشتر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان قم خواهد بود، اظهار داشت: سال آینده رویکرد فرهنگی و هنری در کانون‌های مساجد قم به طور جدی دنبال خواهد شد، ضمن آن که تلاش می‌کنیم تا یک شبکه ارتباطی مناسب درمساجد استان شکل بگیرد.



فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی رونق می‌گیرد



وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به پژوهش و فعالیت‌های هنری در فعالیت‌های کانون‌های مساجد استان قم افزود: از آن جایی که قم دارای ظرفیت‌های خوبی در این دو محور است و کانون‌های فرهنگی هنوز در این دو محور به آن جایگاه واقعی خود دست نیافتند لذا به امید خداوند در این دو محور نیز فعالیت‌های گسترده‌ای را در سال آتی آغاز خواهیم کرد.



وی همچنین در خصوص مهم‌ترین برنامه‌های دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان در سال جاری گفت: یکی از برنامه‌های بسیار خوب در سال جاری تشکیل گروه‌های فکری از حوزه و دانشگاه و افراد موفق در کارهای فرهنگی بود که مجمع کانون‌های فرهنگی مشتکل از نمایندگان مسئولان کانون‌ها از مهمترین این گروه‌ها است.



روحانی گفت‌: ما در خردادماه امسال در مجموع حدود 102 کانون داشتیم که در حال حاضر این تعداد به 170 کانون رسیده است و البته سهمیه ما 208 کانون تا خردادماه سال 89 است.



سند چشم انداز تدوین می‌کنیم



وی تصریح کرد: تاکنون سندی برای چشم انداز فعالیت‌های کانون‌های مساجد تدوین نشده است که در حال نوشتن سند چشم انداز برای کانون‌های مساجد هستیم تا کارهای فرهنگی با انسجام بیشتری پیش برود.



وی افزود: اگر در کارهای فرهنگی ارتباط با اهل بیت(ع) وجود داشته باشد ماندگاری کارها افزایش پیدا می‌کند، همچنین ارتباط با شهدا به عنوان نمونه عملی مکتب اهل بیت(ع) در کار فرهنگی بسیار مهم است که طراحی بنر در این زمینه و تهیه و توزیع برگه‌هایی با موضوعات مختلف درباره شهدا از جمله کارهایی است که صورت گرفته و در آینده خود مساجد باید این فعالیت ها را انجام دهند.



روحانی با بیان اینکه تجهیز کانون‌های مساجد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این دبیرخانه در سال آینده خواهد بود، گفت: با این کار سعی داریم خدمات و امکانات خوبی در اختیار اعضای کانون‌ها قرار دهیم ضمن آن که انعکاس خوبی از فعالیت‌های کانون‌ها به مسئولین ارائه دهیم که در همین راستا یک شبکه واحد ارتباطی در تمام کانون‌های مساجد استان راه اندازی خواهد شد.