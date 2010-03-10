مجید نامجو در گفتگو با مهر گفت: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت اجازه می یابد تا در سال آینده 1.5 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی را منتشر کند که از این رقم، سهمی برای وزارت نیرو در نظر گرفته شده است.

وزیر نیرو افزود: با موافقت مجلس، حدود یک سوم از این رقم معادل 500 میلیون یورو برای تکمیل و اجرای طرحهای وزارت نیرو در نظر گرفته شده است.

وزارت نیرو به زودی فهرست طرحهایی را که می توانند از منابع مالی حاصل از فروش این اوراق مشارکت برخوردار شوند، نهایی و اعلام خواهد کرد.

نخستین اوراق مشارکت ارزی قرار است در روزهای آینده برای تامین مالی اجرای طرحهای توسعه مراحل 15، 16، 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی منتشر شود.

شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت نرخ سود این اوراق را برای سررسید کمتر از یکسال 5.5 درصد، 2 تا 3 سال 7 درصد و در سررسید 3 سال 8 درصد اعلام و بیان کرده است: ناشر این اوراق شرکت نفت و گاز پارس است و شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت آن را تضمین خواهد کرد.

کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولینی از معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهوری برای نحوه انتشار اوراق مشارکت ارزی تشکیل شده است.