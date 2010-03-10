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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۵

امام جمعه کرمان:

وحدت در جهان اسلام از بروز جنایات اسرائیل در فلسطین جلوگیری می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سید یحیی جعفری با تاکید بر لزوم وحدت جهان اسلام گفت: تفرقه در جهان اسلام مهمترین دلیل جنایات اسرائیل در فلسطین است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سید یحیی جعفری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی کرمان اظهارداشت: امروز جهان اسلام به اتحاد و یکدلی کشورهای اسلامی نیاز دارد اما متاسفانه برخی سران کشورهای عربی در قبال اقدامات اسرائیل در فلسطین بی تفاوت هستند.

وی اضافه کرد: عدم اتحاد و تفرقه کشورهای اسلامی مهمترین دلیل جنایات اسرائیل در فلسطین است این درحالیست که جهالت و هوای نفس که همراه دوعامل انحراف انسان در طول تاریخ بوده اند در واقع سران کشورهای اسلامی را به انحراف کشیده است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان افزود: ریشه بسیاری از حوادث ماههای اخیر کشور نیز در همین جهل و هوای نفس است.

وی با اشاره به اینکه غرب در ظاهر شعارهای فریب کارانه می زند اما در باطن به فکر رسیدن به اهداف شوم خود است، گفت: ادعای غرب پوچ و بی پایه است و در واقع با استفاده از شعار حقوق بشر در فکر رسیدن به اهداف استکباری خود است.

وی افزود: طبق نظرکارشناسان غربی امروز منفورترین حکومتهای جهان آمریکا و اسرائیل هستند و این کشورهای جنایتکار بزودی منقرض می شوند.

حجت الاسلام جعفری گفت: با وجود تمام ترفندهای غرب و ضربه هایی که به نظام اسلامی وارد کرده است کشور با اقتدار و قدرت به سمت سربلندی پیش می رود.

وی با تبریک به سربازان امام زمان در خصوص دستگیری تروریست جنایتکار شرق کشور گفت: ترور و شرارت این فرد نیز ریشه در کشورهای غربی دارد.

کد مطلب 1049047

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