کشف رابطه داروی افسردگی و آب مروارید توسط محقق ایرانی بریتیش کلمبیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهیار اطمینان محقق دانشگاه بریتیش کلمبیا طی تحقیقی موفق به نشان دادن ارتباط آماری میان تشخیص و جراحی های آب مروارید چشم و استفاده از نوعی داروی ضد افسردگی به نام SSRIs شد.

اطمینان می گوید: این یافته دلیل بروز اختلال آب مروارید چشم را به اثبات نمی رساند و تنها نشاندهنده ارتباط میان استفاده از SSRIs و ابتلا به بیماری آب مروارید است با این حال این اولین باری است که میان استفاده از داروهای SSRIs و بروز آب مروارید در چشم ارتباطی واضح کشف شده است.

نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی جانداران به منظور اثبات این نظریه جدید نیز نشان داده است مصرف SSRIs احتمال ابتلا به آب مروارید چشم را در حیوانات مورد آزمایش افزایش می دهد.

اطمینان می گوید: زمانی که نتایج استفاده از این داروها را می سنجیم در می یابیم که درمان افسردگی که اختلالی تهدید آمیز برای حیات انسان به شما می رود، نسبت به آغاز آب مروارید در چشم که اختلالی قابل درمان و تقریبا خوش خیم است از اهمیت بالاتری برخوردار است.

بر اساس گزارش سی بی سی، به گفته اطمینان نتایج این تحقیقات آشکار کرده است بیمارانی که از داروهای SSRIs برای درمان افسردگی خود استفاده می کنند، بیش از 15 درصد در معرض ابتلا به آب مروارید چشم قرار گرفته و به همین میزان احتمال انجام جراحی آب مروارید بر روی آنها افزایش پیدا خواهد کرد.