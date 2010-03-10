" عاشقانه های شاعر گمنام " رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،در این جلسه اسداله امرایی مترجم ، هوشیار انصاری فر شاعر و مترجم و سارا خلیلی شاعر و مترجم درباره ویژگی‌های این کتاب و نویسنده آن ریچارد براتیگان به بحث و تبادل نظر پرداختند.



امرایی در ابتدای جلسه به بحث درباره ویژگی های ترجمه پرداخت و گفت: وقتی دیدم بهنام این اثر براتیگان را ترجمه کرده به نظرم رسید کار بسیار جالبی است چون به سراغ کارهای منتشر نشده نویسنده رفته است . براتیگان آثار زیادی دارد. در ادبیات امریکا دو شاعر شورشی داریم که یکی از آنها چارلز بوکوفسکی است و دیگری براتیگان که علیه هنجارهای جامعه خودشان شوریدند و در آثارشان آغازگر یک زبان و نثر جدید بودند. در واقع این دو نویسنده دو نمونه بسیار شاخص از نسل بیت هستند.



وی درباره ویژگی های زبان شعری براتیگان گفت: براتیگان در آثارش با ساده ترین و دم دستی ترین واژه‌ها عمیق ترین مفاهیم را منتقل می کند مثلا در همین کتاب در شعری با نام یک شیشه کوکا با استفاده از کوکا که ارزان ترین نوشابه آن سالها و رایج ترینشان بود یعنی با استفاده از دم دستی ترین مصالح موجود شعر ساخته است. البته بهنام هم در ترجمه این شعرها بسیار موفق بوده است. دلیل این موفقیت هم این است که در درجه اول او یک شاعر است و شعر را می شناسد و بعد هم این که با واژه مانوس است و واژه را می شناسد.

این مترجم عنوان کرد : نکته دیگری که لازم می دانم در اینجا ذکر کنم جسارت انتشارات مروارید در انتخاب آثار است. چون که پر فروش بودن یک اثر در کشورهای دیگر تضمینی برای موفقیت آن در ایران نیست. به هر حال این چهارمین اثری است که نشر مروارید از براتیگان منتشر می کند و این تلاش شایسته تقدیر است.



در ادامه این مراسم سارا خلیلی در سخنانی به بررسی سبک براتیگان در این کتاب پرداخت وگفت: آنچه در آثار براتیگان همواره برای من جالب است اصالت نگاه او به زمان و مکان است؛نگاهی که آنچنان خاص اوست که کهنه نمی شود و به دلیل حوزه گسترده این دو مقوله در فلسفه همواره به خواننده ضربه می زند و او را به تامل وامی دارد. این نگاه در رمان ها و اشعار متاخر براتیگان بسیار پخته تر به نظر می رسد. اما بررسی تکامل این نگاه و تجربه هایی که براتیگان را به این مرحله رسانده است در خواندن آثار او و دریافت مفاهیمی که براتیگان عمدتا بر آنها تمرکز داشته است بسیار مفید است.



این منتقد افزود: مجموعه "عاشقانه های شاعر گمنام" دربردارنده نوشته های منتشر نشده و گزیده ای از اشعار این شاعر و رمان‌نویس است. این کتاب تجربه های شاعری به ملال آمده از سنت های کلاسیک را می نمایاند.

هوشیار انصاری فر در ادامه مراسم درباره براتیگان گفت: بخشی از نوشته های براتیگان آکنده از اشارات و تلمیحاتی به همه چیز فرهنگ است از یک ترانه فولک یا بلوز گرفته تا موبی دیک هرمان ملویل. شاید رابطه براتیگان با همینگوی فقط با رابطه او با ملویل قابل مقایسه باشد. به خصوص اگر خواسته باشیم فقط در چارچوب کتاب "صید قزل آلا در امریکا "حرف بزنیم. فهمیدن نسبت براتیگان با این دو نویسنده به فهمیدن نسبت او با کل قصه نویسی امریکا کمک می کند.

وی افزود :از همینگوی به عنوان ضد امریکایی ترین نویسنده امریکا اسم برده شده است. دلیل آن هم واضح است. مثلا شما هر چه قدر در ادبیات امریکا پرداختن به خانواده می بینید در آثار همینگوی شاهد پرداختن به آدم های تک افتاده و مجرد دیده می شود که معلوم نیست از کجا آمده اند و به کجا می روند. ملویل هم یکی از کسانی است که مساله اصلی او رویای امریکایی بوده است. براتیگان مستقیما با این مضامین درگیر است. شما به ندرت آدم های براتیگان را در خانواده می بینید اگر اشاراتی هم هست کوتاه و گذرا و بی اهمیت و همراه با طنز و تمسخر است. این یکی از تاثیرات اساسی است که براتیگان از همینگوی گرفته است.

این مترجم یاد آور شد :مساله دیگر مخالفتی است که این نویسنده با رویای امریکایی در آثارش نشان می دهد و همین ها باعث می‌شود تا خیلی ها او را ذیل نویسندگان بیت دسته بندی کنند. این در حالی است که براتیگان با نمایندگان اصلی این جنبش یعنی گینزبرگ، کرواک و باروز هم خیلی اختلاف سن دارد و هم به نظر من اصولا اختلاف فاز دارد.

در پایان علیرضا بهنام مترجم کتاب در سخنانی گفت: زمانی که دیدم براتیگان چنین کتابی دارد برای ترجمه اش بسیار مشتاق شدم. این کتاب دو خصلت دارد اول این که 15 سال بعد از مرگ نویسنده کشف شده و دیگر این که مربوط است به دورانی که سیاق ادبی براتیگان هنوز به طور کامل شکل نگرفته بود. او این نوشته ها را قبل از 21 سالگی نوشته، جایی به امانت گذاشته و آنها را پشت سر گذاشته است. در تمام طول دوران حرفه ای براتیگان هرگز هیچ اسمی از این نوشته ها در میان نبوده جتی شاید خود براتیگان هم فراموش کرده بود که چنین نوشته هایی دارد. اما وقتی که ما بعد از مرگ براتیگان طی تصادفی که در مقدمه کتاب توضیح داده شده به این نوشته ها دست پیدا می کنیم تازه متوجه می شویم سرچشمه بسیاری از فکرهایی که در دوران حرفه‌ای براتیگان به ذهنش خطور می کرده کجا بوده است.



این نشست هفتمین نشست از سلسله نشست های ادبی انتشارات مروارید بود که دو هفته یک بار در محل دفتر این انتشارات برپا می شود.



علیرضا بهنام مترجم کتاب "عاشقانه های شاعر گمنام" که در کنار فعالیت خود به عنوان شاعر در زمینه ترجمه هم فعالیت دارد پیش از این براتیگان شاعر را در سال 1384 با کتاب جیبی "کلاه کافکا" به جامعه ادبی ایران معرفی کرده بود.

