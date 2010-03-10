اختصاص 250 میلیارد تومان به وام شهریه/سهم پژوهش از درآمد شرکتهای دولتی

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیشنهاد ارائه وام 300 میلیارد تومانی شهریه که از سوی کمیسیون آموزش مجلس مطرح شده بود و بررسی آن در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: دولت 150 میلیارد تومان برای وام شهریه دانشجویان اختصاص داده بود و قرار بود مجلس نیز 150 میلیارد تومان به این امر اختصاص دهد که تنها 100 میلیارد تومان آن در کمیسیون تلفیق رأی آورد.

وی افزود: بنا بر این پیشنهاد وام شهریه 300 میلیاردی با تصویب کمیسیون تلفیق با مبلغ 250 میلیارد تومان به تصویب رسید.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه گفت: به پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در کمیسیون تلفیق یک بند از قانون سال 86 را تنفیذ کردیم که طی آن دولت باید حدود حداقل نیم تا دو درصد از درآمدهای خود و شرکتهای دولتی را صرف امور پژوهشی کند که امیدواریم در صحن علنی مجلس با مشکل مواجه نشود.

نصیری در ارتباط با اعتبارات در نظر گرفته شده در زمینه نفت و گاز در کمیسیون تلفیق نیز گفت: در کمیسیون آموزش پیشنهاد شد یک درصد 30 درصد از درآمدهای شرکت نفت از محل فروش فرآوردهای نفتی و نفت خام صرف اهداف پژوهشی در حوزه نفت و گاز شود که به دلیل کمبود وقت نتوانستیم در کمیسیون تلفیق مطرح کنیم و امیدواریم در صحن علنی بررسی شود.

وی اضافه کرد: اما به طور کلی تنفیذ ماده قانونی سال 86 بنا بر اختصاص دو درصد از درآمدهای شرکت های دولتی به امور پژهشی شامل وزارت نفت برای تحقیقات پژوهشی اختصاص می یابد.