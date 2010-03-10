به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی"عملیات مرداب"پنجشنبه 20 اسفندماه ساعت 22 از شبکه یک روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی والتر هیل محصول 1981 است که در آن کیت کارادین، یاورز بوث و لوییس اسمیت بازی کردند و داستان درباره گروهی از سربازان کماندو ویژه آمریکا است که حاضر به شرکت در جنگ ویتنام نیستند و در یک عملیات به جنگل فرستاده میشوند.
فیلم تلویزیونی "نیش" به کارگردانی مهدی رضازاده و تهیهکنندگی مهدی مسگران جمعه 21 اسفندماه ساعت 16 از شبکه یک پخش میشود. در این فیلم منصور خاکی، رضا صابری، آزیتا ترکاشوند، رضا توکلی و امین افلاکی بازی کردند و داستان یک قاچاقچی را روایت میکند که هنگام اعدام پسرش را به یک افسر پلیس میسپارد.
فیلم سینمایی "نبرد غولها" به کارگردانی الکس کندریک پنجشنبه 20 اسفندماه ساعت 23:45 از شبکه دو روی آنتن میرود. این فیلم با بازی تریسی گود و مایکل کت محصول سال 2006 است و داستان درباره یک تیم فوتبال است که بعد از چند شکست به موفقیت میرسند.
فیلم سینمایی "گمشده" جمعه 21 اسفندماه ساعت 18:30 از شبکه دو پخش میشود. این فیلم با بازی اشلی اسکات و دن کین درباره مردی به نام جرمی است که با تعدادی از دوستانش تصمیم به دزدی از بانک میگیرد. فیلم "گمشده" به کارگردانی دارن لیمک در سال 2004 ساخته شد.
فیلم تلویزیونی"چشمهایش" پنجشنبه 20 اسفندماه ساعت 20 از شبکه سه روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی منوچهر هادی و تهیهکنندگی داود هاشمی تهیه شده و در آن یوسف تیموری، فریده سپاهمنصور، مینا جعفرزاده، خاطره حاتمی، مهدی سلوکی، ابراهیم آبادی، آرش مجیدی و ... بازی کردند و داستان درباره سه خانواده است که درگیر ماجراهایی میشوند.
فیلم تلویزیونی "مه لقا" جمعه 21 اسفندماه ساعت 23 از شبکه سه روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی حسین پورستار و تهیهکنندگی جلال سلیمانی تهیه شده و در آن مینا نوروزی، جمال ذوالقدر، لاله ابراهیمی، علی پوریان، محمدرضا چرختاب و ... بازی کردند و داستان روایتگر زنی از منطقه ارسباران آذربایجان است.
فیلم سینمایی "میزبان" به کارگردانی جون هوبونگ جمعه 21 اسفندماه ساعت 20:45 از شبکه چهار روی آنتن میرود. در این فیلم کانگ هو سانگ، های بونگ بیون، فیلیپ هرش و ... بازی کردند و داستان درباره هیولایی است که از اعماق رودخانه به بیرون میآید و ...
فیلم سینمایی "گذرگاه بهمن" جمعه 21 اسفندماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش میشود. این فیلم به کارگردانی پائول زیلر و نقشآفرینی اد مارینارو، نیک مانکوزو و کریستن روبک سال 2008 ساخته شده است. در خلاصه داستان فیلم "گذرگاه بهمن" آمده است: ریک صاحب پیست اسکی کوچکی در ارتفاعات کانادا است. او با سرمایه گذاران خود در تأمین هزینههای پیست به مشکل برخورده و همسرش لارن دلیل این امر را بیلیاقتی و پیر بودن افکار اسکات مدیر پیست میداند و ...
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