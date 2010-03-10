پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ 300 هزار تومان از امروز به ترتیب حروف الفبا آغاز شده است.

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی که قرار بود از نیمه اسفندماه (15 اسفند) واریز شود، با تاخیر و خلف وعده 5 روزه از صبح امروز به حساب کارتهای بانکی بازنشستگاه این دستگاه واریز شده است.

تاخیر در پرداخت عیدی پایان سال بازنشستگان باعث هجوم آنها به شعبات بانکهای طرف قرارداد و دستگاههای خودپرداز شده است.

این در حالی است که بن نقدی و عیدی 250 هزار تومانی یک میلیون و 300 هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته در تاریخ 10 اسفندماه صورت گرفته بود.

مشاور رئیس جمهور و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در مورد زمان پرداخت عیدی بازنشستگان در سال جاری نیز گفته بود عیدی آنها تا 15 اسفند سال جاری پرداخت خواهد شد.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه‌های بهمن و اسفندماه سالجاری پرداخت شده است.