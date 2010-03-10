"نرگس" با ویرایش جدید منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مخدومی درباره این کتاب گفت: "نرگس" درباره خاطرات نوجوانی خودم در روزهای انقلاب در ورامین است و داستان بلندى از مسائل مربوط به انقلاب درفصل بازگشایى مدارس در سال 57 براى نوجوانان به شمار می‌رود.

وی درباره داستان "نرگس" ادامه داد: داستان درباره خواهر و برادری به نامهای اسماعیل و نرگس است که همیشه با هم به ‏مدرسه مى‏رفتند. در یکى از روزهاى آغاز سال تحصیلى، نرگس را به‏ دلیل حجابش از مدرسه اخراج مى‏کنند. اسماعیل از طریق ‏صحبتهاى آقاى اولیایى یکى از معلمانش که در همان سال ‏به ‏شهادت مى‏رسد، وارد جریانات سیاسى روز شده و با همکارى ‏دوستانش اعلامیه‏هاى حضرت امام را در مدرسه پخش مى‏کند، این‏حرکتها منجر به شورش در مدرسه مى‏شود و ...

مخدومی هدف خود را از نوشتن این رمان انعکاس درست رویدادهای انقلاب با هدف آشنایی نوجوانان با حوادث و رویدادهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و درباره ویرایش جدید کتاب افزود: این کتاب اولین بار در سال 74 منتشر شده و پس از چند بار تجدید چاپ دوباره با یک ویرایش جدید منتشر شده است.

این کتاب در 271 صفحه، قطع پالتویی، در شمارگان 2500 نسخه، به قیمت 4 هزار و 900 تومان تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت توسط سوره مهر منتشر شده است.

