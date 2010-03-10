"نرگس" با ویرایش جدید منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مخدومی درباره این کتاب گفت: "نرگس" درباره خاطرات نوجوانی خودم در روزهای انقلاب در ورامین است و داستان بلندى از مسائل مربوط به انقلاب درفصل بازگشایى مدارس در سال 57 براى نوجوانان به شمار میرود.
وی درباره داستان "نرگس" ادامه داد: داستان درباره خواهر و برادری به نامهای اسماعیل و نرگس است که همیشه با هم به مدرسه مىرفتند. در یکى از روزهاى آغاز سال تحصیلى، نرگس را به دلیل حجابش از مدرسه اخراج مىکنند. اسماعیل از طریق صحبتهاى آقاى اولیایى یکى از معلمانش که در همان سال به شهادت مىرسد، وارد جریانات سیاسى روز شده و با همکارى دوستانش اعلامیههاى حضرت امام را در مدرسه پخش مىکند، اینحرکتها منجر به شورش در مدرسه مىشود و ...
مخدومی هدف خود را از نوشتن این رمان انعکاس درست رویدادهای انقلاب با هدف آشنایی نوجوانان با حوادث و رویدادهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و درباره ویرایش جدید کتاب افزود: این کتاب اولین بار در سال 74 منتشر شده و پس از چند بار تجدید چاپ دوباره با یک ویرایش جدید منتشر شده است.
این کتاب در 271 صفحه، قطع پالتویی، در شمارگان 2500 نسخه، به قیمت 4 هزار و 900 تومان تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت توسط سوره مهر منتشر شده است.
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