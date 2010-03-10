تصرف برخی موقوفات در دستگاههای دولتی/ وقف دانشگاه آزاد صحیح است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام علی محمدی در حاشیه مراسم پایانی مسابقات سراسری قرآن کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در رابطه با موقوفاتی که در تصرف دستگاه های اجرایی در استانهای مختلف است، اظهار داشت: در حال حاضر ما به تفکیک، آماری از تعداد موقوفاتی که در اختیار دستگاه های دولتی و مردم است در دست نداریم.

برنامه جدی اوقاف در راستای شناسایی و آزادسازی موقوفات

وی ادامه داد: یکی از برنامه های جدی این سازمان در سال آینده شناسایی اموال موقوفه است که امیدواریم با کمک و همکاری مردم و مسئولان دستگاه های اجرایی پس از شناسایی این سرمایه عظیم ملی و معنوی در راستای تثبیت مدیریت اداره این موقوفات قدم برداریم.

نماینده ولی فقیه و سرپرست اوقاف و امور خیریه کشور در پاسخ به سئوال مهر که آیا تاکنون رایزنی برای آزادسازی موقوفات با دستگاه های اجرایی صورت گرفته است نیز بیان داشت: در این راستا با برخی از ادارت دولتی مذاکره داشته ایم که به زودی نتایج آن اعلام می شود.

دستگاه های مستاجر در املاک وقفی حق و حقوق اوقاف را پرداخت کنند

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر اینکه به طور کلی ما دستگاه های دولتی داریم که مستاجر اوقاف هستند و ملک وقفی در اختیارشان است، یادآور شد: با مدیران و مسئولان این دستگاه ها صحبت شده است که حق و حقوق موقوفات و اوقاف را آنگونه که شایسته است، ادا کنند.

سند وقف دانشگاه آزاد هنوز نرسیده است

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه وقف اموال دانشگاه آزاد نیز عنوان کرد: تاکنون سند رسمی وقف دانشگاه آزاد اسلامی به سازمان اوقاف نرسیده است و در صورتیکه این سند به دست ما برسد آن را بررسی خواهیم کرد.

دانشگاه آزاد می تواند اموال خود را وقف کند

نماینده ولی فقیه و سرپرست اوقاف و امور خیریه کشور در مورد برخی ابهامات در مورد وقف دانشگاه آزاد نیز یادآور شد: آنچه اموال خود دانشگاه آزاد است، می تواند وقف شود ولی برای آنچه اموال دولت محسوب می شود اجازه وقف ندارند.

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر اینکه شرط اصلی در وقف "مالکیت" است، خاطرنشان کرد: اموالی که مال دولت است و مالک اصلی آن دولت است، قابل وقف نیست.

فعالیت 14 دانشکده علوم قرآنی در کشور

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه توسعه دانشکده های علوم قرآنی نیز بیان داشت: در حال حاضر یک دانشگاه علوم قرآنی و 14 دانشکده علوم قرآنی در سراسر کشور مشغول به فعالیت است.

نماینده ولی فقیه و سرپرست اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به ارائه درخواستهایی از استانهای مختلف برای دایر کردن این دانشکده، یادآور شد: در حال حاضر از همه استانها و حتی برخی شهرستانها درخواستهایی برای تاسیس دانشکده علوم قرآنی داریم که امیدواریم این امر محقق شود.

حجت الاسلام محمدی در مورد ایجاد دانشکده علوم قرآنی در استان لرستان با تاکید بر بررسی این موضوع در این زمینه قول مساعد داد.

125 هزار موقوفه خاص و عام در کشور وجود دارد

وی همچنین در زمینه تعداد موقوفات کشور نیز عنوان کرد: در حال حاضر 125 هزار موقوفه خاص و عام و بیش از یک میلیون رقبه در سراسر کشور وجود دارد.

نماینده ولی فقیه و سرپرست اوقاف و امور خیریه کشور همچنین از میزبانی خوب لرستان در مسابقات قرآنی تقدیر کرد و یادآور شد: با توجه به استعداد و توانمندی بالقوه استان لرستان تمام توان خود را برای رفع مشکلات این استان با هم فکری و مساعدت مسئولان استانی به کار خواهیم گرفت.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به برگزاری مسابقات بین المللی قرآن در سال آینده در تهران، ابراز امیدواری کرد که جامعه قرآنی ایران اسلامی در این دوره از مسابقات نیز خوش بدرخشند.