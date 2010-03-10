40 درصد صادرات فرش به آذربایجان شرقی تعلق دارد

صادق نجفی در حاشیه سومین جشنواره ملی زره گرین در تبریز به خبرنگار مهر گفت: آذربایجان شرقی با تولید یک میلیون مترمربع قالی و 40 درصد صادرات قطب مهم در حوزه قالی محسوب میشود.
وی اضافه کرد: این در حالیاست که حداقل 500 هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در امر قالی و حوزه های جانبی آن فعالیت دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه دنیا ایران را به نام قالی و قالی را به نام ایران میشناسد، تصریح کرد: بستر مناسب برای معرفی عناصر فرهنگی و تاریخی مسئولیتی است که همگان بر آن افتخار میکنند.
رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی تصریح کرد: در این راستا پدیده سنتی قالی نزد ایرانیان جایگاه مخصوصی دارد، قالی در ایران به عنوان هنر صنعت شناخته شده و به عنوان کالای تجاری و هنری سفیر فرهنگی ایران محسوب میشود، به طوریکه ایران را به نام قالی و قالی را به نام ایران میشناسند.
وی گفت: از سال 84 تاکنون برنامهها و اقدامات اجرایی و فرهنگی متنوعی از جمله معرفی قالیبافان برای اخذ تسهیلات به بانکهای عامل، تلاش در راستای بهرهمندی قالیبافان از بیمه، احداث مجتمعهای قالیبافی، تشکیل تشکلهای صنفی و تعاونی قالی، برگزاری دورههای آموزش و تحقیقاتی قالی از جمله اقدامات این سازمان محسوب میشود.
نجفی اضافه کرد: یکی از مهمترین اقدامات این سازمان علاوه بر پیگیری و اخذ تسهیلات، پیگیری و تصویب بیمه تکمیلی قالیبافان در مجلس شورای اسلامی بود که این امر تحقق یافت، این در حالیست که تاکنون نزدیک به 35 هزار نفر از قالیبافان این استان زیرپوشش بیمه قالیبافی قرار گرفتهاند و این امر نشان از توان بالای فعالیت قالیبافان این استان به شمار میرود.
رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی اظهار داشت: همایشهای اتحادیههای قالی تبریز، برگزاری نخستین و دومین جشنواره قالی در تبریز و سردرود، برگزاری نمایشگاههای قالی خارج از کشور نظیر دانمارک، روسیه، تاجکیستان و در داخل کشور در تبریز و سردرود، شرکت در نمایشگاههای قالی کیش، تهران، آلمان، کویت و امارات متحده عربی از جمله فعالیتهای این سازمان در حوزه اقتصادی، فرهنگی و تبلیغاتی به شمار میرود.
نجفی به گشایش سومین جشنواره زره گرین در تبریز اشاره و تصریح کرد: با این کار که در حقیقت اقدامی فرهنگی در تجلیل از دستاندرکاران فرش محسوب می شود فصل دیگری در تاریخ قالی، ماندگار می شود.
نظر شما