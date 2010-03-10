ابراهیم داروغه زاده مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری درباره توزیع انیمیشن‌های خشن و نازل در بازار به خبرنگار مهر گفت: هر فیلم و یا انیمیشنی که وارد بازار می شود، باید از اداره کل سمعی و بصری ارشاد که مدیریت آن برعهده آقای رجبی فروتن است، پروانه نمایش بگیرد. فیلم هایی که هم اکنون در بازار موجود است دارای آرم و مجوز ارشاد هستند .

وی افزود: البته پیش از این انیمیشن‌های خارجی به صورت غیر مجاز دوبله و به شکل قاچاق وارد بازار می شد. اما از یک سال و نیم پیش تا کنون این موضوع توسط معاونت سینمایی ارشاد سازماندهی شده و به انیمیشن و یا فیلم‌هایی مجوز داده می شود که استاندارهای لازم را رعایت کنند.

داروغه زاده در ارتباط با دوبله این انیمیشن ها گفت: برای بحث دوبله نیز حدود دو ماه پیش در معاونت سینمایی بحث‌هایی مطرح شدو در همین ارتباط جلسه ای با دوبلورها برگزار شد و از این پس این آثار با رعایت استانداردها وارد بازار می شود.

وی خاطرنشان کرد: ما سعی کردیم از سال گذشته انیمیشن های نازل را از بازار جمع کنیم و تا حدودی نیز در این امر موفق شدیم. اما هنوز تعدادی از انها باقی مانده است. ما با توجه به طرح استاندارد سازی این آثار از این پس خانواده‌ها می‌توانند فیلم‌هایی را تهیه کنند که از دوبله با کیفیت و هماهنگ با فرهنگ ایرانی بهره می‌برند.

مدیر عامل ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سینمایی درباره ورود نسخه فیلم های روی پرده با زمان اندکی بعد از اکران در شبکه نمایش خانگی گفت: این موضوع و توزیع سریع این آثار در بازار برای جلوگیری از قاچاق فیلم ها است. و از طرفی شهروندانی که در شهرستانها زندگی می کنند و امکان رفتن به سالن های سینمایی را ندارند از این طریق می توانند فیلم های مورد علاقه خود را در خانه ببینند.