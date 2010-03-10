حیات مدفون در زمین کشف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که فضانوردان به دنبال یافتن نشانه هایی از حیات در فضا و سیاره های بیگانه در حال پرسه زدن در آسمانها هستند، بیولوژیستها به جستجو در میان جهان زنده و عظیمی پرداخته اند که در زیر سطح زمین مدفون شده اند.

دانشمندان بر این باورند تقریبا نیمی از مواد و موجودات زنده موجود بر روی سیاره زمین از دید انسان پنهان بوده و یا در زیر اقیانوسها، صخره ها، خاک، ریشه درختان، معادن، چاه های نفت، دریاچه ها و سفره های آب زیر زمینی پنهان شده اند. این نوع حیات به "زیست کره زیر سطحی" شهرت یافته است، جهانی تاریک که خورشید و ستارگان در آنجا نمی درخشند و به همین دلیل برخی آن را زیرزمین سیاره زمین می خوانند.

به گفته "کاترینا ادواردز" میکروبیولوژیست دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، محدوده قابل سکونت در سیاره زمین تا عمق صدها هزار متر امتداد دارد و تعداد ارگانیزمهایی که در این محیط زندگی می کنند شاید با تمامی جاندارانی که بر روی زمین در حال پرسه زدن هستند برابری کرده و می توانند به حل بسیاری از مشکلات مربوط به محیط زیست، کشاورزی و صنعت کمک کنند. برای مثال زمین شناسان در حال بررسی شیوه های مختلف برای ذخیره سازی دی اکسید کربن اضافی جهان در شبکه ای جهانی در کف اقیانوسها هستند.

به منظور گسترش درک از حیات در زیر زمین، زمین شناسان دریایی در نظر دارند سه کشتی حفاری را به منظور ایجاد حفره هایی در بستر دریاها و نصب رصدخانه های علمی مقاوم که با استفاده از کابل یا ماهواره با سطح زمین در ارتباطند، راهی دریاها سازند.

این کشتی ها در ماه جولای در سواحل شمال شرق اقیانوس آرام سفر خود را آغاز خواهند کرد و طی سفر خود 6 رصدخانه زیردریایی که به صورت شبکه با یکدیگر در ارتباط هستند را در بستر اقیانوس آرام شمالی نصب خواهند کرد با استفاده از این تجهیزات و با جاری ساختن مواد رنگی در مناطقی تعیین شده دانشمندان قادر خواهند بود جریان آبها و میکروبهای جاری در مسیرهای زیر زمینی را پیگیری کنند.

بر اساس گزارش یاهو، مطالعه بر روی زیست کره زیر سطحی می تواند به درک درست از منشا حیات بر روی زمین و احتمال یافتن حیات در سیاره های دیگر نیز کمک بزرگی کند در حال حاضر یکی از موارد مهم و مورد مطالعه دانشمندان تعیین احتمال استفاده میکروبهای نیمکره پنهانی زمین از مواد شیمیایی دریایی مانند هیدروژن و سولفور به عنوان منبع سوختی است.