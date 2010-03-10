به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 89 کل کشور در جلسه علنی روز چهارشنبه و در بخش درآمدی این لایحه به وزارت کشور اجازه دادند ارقام تعرفه های موضوع ماده 29 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن را اصلاح کند.

بر این اساس به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور اجازه داده شد در سال 1389 در قبال عرضه خدمات ثبتی ذیل نسبت به اصلاح برخی تعرفه ها اقدام کند.

همچنین مقرر شد رد سال 1389 تعرفه صدور انواع کارت معافیت دائم برای مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند (موضوع بند ج ماده 19 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تعرفه برخی عوارض شهرداری ها در سال 1389) اصلاح شود.

بر این اساس سازمان ثبت احوال کشور مجاز شد در ازای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی به بانک ها، بیمه ها، بورس، کارخانجات خودروسازی، دفاتر اسناد رسمی و مراکز اقتصادی مبالغی را دریافت و به حساب خزانه واریز کند.

نمایندگان به شرکت ملی گاز ایران اجازه دادند در هر دوره مبلغ پانصد ریال از هر واحد مسکونی روستایی و یک هزار ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ کند تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش سوزی و مسمویت ها اقدام کند.

سقف تعهدات بیمه گر با توجه به حق بیمه مشخص شده و از طریق اعلام مزایده بین شرکت های بیمه گر تعیین خواهد شد.