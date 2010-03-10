بازار فناوری اطلاعات کشور ساماندهی می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حمیدرضا قمی صبح چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این طرح به تدریج در تمامی استانهای کشور اجرایی می شود، اظهار داشت: مرحله نخست این طرح در اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، فارس، گیلان، مازندران و یزد اجرایی شده و در نیمه دوم سال 1389 دامنه اجرای طرح به 18 استان کشور گسترش پیدا می ‌کند.

وی عنوان کرد: طرح ساماندهی بازار فناوری اطلاعات بر اساس کار مشترک معاونت داخلی وزارت بازرگانی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، مبتنی بر قوانین نظام صنفی و قانون تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای تهیه شده و مورد تایید معاون وزارت بازرگانی قرارگرفته است.

وی این طرح را هدیه نوروزی به مصرف‌ کنندگان فرآورده‌های فاوا دانست و افزود: امیدواریم شهروندان و متقاضیان بتوانند به سلامت بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور اطمینان بیشتری پیدا کنند.

قمی یکی از اهداف اجرای این طرح را حفظ حقوق مشتری در انتخاب کالا و خدمات با کیفیت دانست و افزود: اطلاع‌ رسانی شفاف در مورد قیمتها از یکسو و تقویت بخش خصوصی دارای هویت، کالا و خدمت شناسنامه ‌دار از سوی دیگر از اهداف اصلی این طرح در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به بخشهایی از این طرح یادآور شد: بر اساس آیین ‌نامه تنظیم شده، استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش برای بازار فناوری اطلاعات به صورت اجباری خواهد بود.

وی از نگرش فنی و تخصصی به فرآیند اخذ مجوز فعالیت در این طرح خبر داد و خاطرنشان کرد: واحدهای فعال و یا متقاضی در حوزه عرضه کالا و خدمات باید طی فاز اول اجرای طرح از حداقل استانداردهای لازم برای عرضه کالا و خدمات بهره‌ مند شوند.

قمی تاکید کرد: این طرح نگاه تخصصی ‌تری به فرآیند صدور مجوز فعالیت در این حوزه دارد و از فعالیتهای غیرمجاز که باعث تضییع حق مصرف ‌کننده و عرضه کننده با هویت می ‌شود، پیشگیری و در صورت لزوم جلوگیری می ‌کند.

نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای کشور گفت: بخشی از این طرح به نحوه پاسخگویی به شکایتها اختصاص دارد که باید علاوه بر مکانیزم‌ های موجود بر پایه فناوری وب، تلفن گویا و پیام کوتاه امکان پاسخگویی به متقاضیان فراهم آید و به سریعترین شکل ممکن ارائه پاسخ شود.

وی با اشاره به حق مردم در دانستن نرخ‌های روز کالا و خدمات فاوا ادامه داد: بر این اساس نرخ نامه‌ هایی، توسط سازمان‌های نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه‌های مرتبط تنظیم و از طریق پایگاه‌های اطلاع ‌رسانی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ‌ای یزد مهمترین بخش این طرح را وفاق بین تشکلهای صنفی برای ساماندهی بازار عنوان و اظهار امیدواری کرد که همکاری سازمان‌های نظام صنفی رایانه‌ ای و اتحادیه‌ های مرتبط در اجرای این طرح به عنوان الگویی برای سایر تشکلهای صنفی در رفع نیازهای صنفی و مصرف ‌کنندگان قرار گیرد.