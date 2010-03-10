اختلافات پیرامون گازرسانی به جاجرود پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، سال آینده 95 درصد از فازهای مختلف شهر جدید پردیس تحت پوشش گاز شهری قرار می گیرند همچنین موافقتنامه های لازم بین دو دستگاه دولتی راه و ترابری و اداره گاز برای گازرسانی به جاجرود به امضا رسیده و این موضوع از دستورالعملهای سال آینده بخش مرکزی تهران است.

بخشدار بخش مرکزی تهران با اعلام این خبر افزود: طرحهای گازرسانی فازهای یک و دو شهر جدید پردیس به پایان رسیده و خط تغذیه فازهای سه و چهار نیز دارای گاز شهری است و در صورت احداث واحدی مسکونی، علمک در مقابل درب منازل آماده تحویل است.

محسن مصلحی شاد از گازرسانی به چند روستای بخش مرکزی طی سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: گازرسانی به روستاهای سیاهسنگ، باغکمش و کرشت از پروژه های سال آینده بخش مرکزی محسوب می شود و بنا بر اعلام اداره گاز از اردیبهشت سال 89 واحدهای صنعتی منطقه خرمدشت نیز از این نعمت برخوردار خواهند شد.

این مسئول پیرامون معضل قدیمی فقدان سوخت گاز شهری در جاجرود به خبرنگار مهر گفت: موافقتهای اصولی اعطای گاز شهری به مناطق مختلف جاجرود نظیر خسروآباد، سعیدآباد، کمرد و واصفجان اخذ شده و مکاتبات، توافقات و تعهدات لازم بین اداره راه و ترابری و اداره گاز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با انجام این مراحل، هر دو دستگاه دولتی به شدت پیگیر رفع موانع و رساندن سوخت تمیز و سالم گاز شهری به جاجرود خواهند بود که امیدوارم این امر به زودی محقق شود.

مصلحی شاد یادآور شد: با پایان گرفتن پروژه های گازرسانی نواحی مذکور، در بخش مرکزی تهران شهر، روستا و منطقه بدون گاز شهری وجود نخواهد داشت.

بخش مرکزی تهران با مساحتی بالغ بر 1378 کیلومتر مربع بر اساس مصوبه هیئت وزیران از 55 آبادی، روستا، نواحی کارگاهی و مناطق زراعی و دو شهر پردیس و بومهن تشکیل شده و محدوده جغرافیایی آن از روستای تلو در سرخه حصار آغاز و تا انتهای شهر بومهن ادامه می یابد.

این بخش 200 هزار نفری با شهرهایی همچون رودهن از شهرستان دماوند، لواسانات از شهرستان شمیرانات و ده مسگرآباد از شهرستان پاکدشت دارای مرز مشترک است.

جاجرود نیز که از مناطق بخش مرکزی تهران محسوب میشود در شمال شرق استان تهران و در ده کیلومتری پایتخت قرار داشته و همگان این خطه را با رودخانه مشهور و طبیعت زیبای آن می شناسند.

خسروآباد، سعیدآباد، طاهرآباد و نواحی کارگاهی از جمله مناطق جاجرود است که نام جاجرود و رودخانه جاری در آن برگرفته از لقب حکمران روزگاران گذشته آن "سلطان جاج" است.