برنامه پخش زنده رقابتهای ورزشی از شبکه سوم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها در سه بخش فوتبال لیگ برتر باشگاه های ایران، مسابقات بسکتبال با ویلچر و لیگ های فوتبال انگلیس، اسپانیا و جام باشگاه های اروپا برنامه ریزی و از جمعه 21 اسفند تا پنجشنبه 27 اسفند ماه پخش می شود. برنامه پخش این دیدارها بدین ترتیب است:

جمعه 21/12/88:

* لیگ فوتبال ایران- ملوان و پیروزی، ساعت 15:00

شنبه 22/12/88:

* لیگ فوتبال انگلیس- چلسی و وستهام، ساعت 18:30

یکشنبه 23/12/88:

* لیگ فوتبال اسپانیا- سه ویا و لاکرونیا، ساعت 00:30 بامداد

*لیگ فوتبال انگلیس- منچستریونایتد و فولام، ساعت 17:00

* لیگ فوتبال اسپانیا- بارسلونا و والنسیا ، ساعت 21:30

* لیگ فوتبال اسپانیا- وایادولید و رئال مادرید، ساعت 23:30

دوشنبه 24/12/88:

* استقلال تهران - پاس، ساعت 16:30

* ورزش شروعی دوباره(هشتمین دوره مسابقات بسکتبال با ویلچر جانبازان کشور- اصفهان،آموزش بوچیا، معرفی جانباز نابینا ، خسرو سلیمی نیا از تبریز)، ساعت 15:15

*نود، ساعت23:00

سه شنبه 25/12/88:

*جام باشگاههای اروپا- چلسی و اینتر ساعت 23:15

چهارشنبه 26/12/88:

* لیگ برتر فوتبال ایران- پتروشیمی تبریز و پیروزی ساعت 14:30

* جام باشگاههای اروپا- سه ویا و زسکامسکو (پخش با تاخیر)ساعت 1:15 بامداد

* جام باشگاههای اروپا- بارسلونا و اشتوتگارت ساعت 23:15

پنجشنبه 27/12/88:

* لیگ برتر فوتبال ایران- صبای قم و سپاهان ساعت 17:30

* نود ساعت 23:00

* مسابقات جام باشگاههای اروپا- بوردو و المپیاکو (پخش با تاخیر) ساعت 1:15 بامداد