برنامه پخش زنده رقابتهای ورزشی از شبکه سوم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها در سه بخش فوتبال لیگ برتر باشگاه های ایران، مسابقات بسکتبال با ویلچر و لیگ های فوتبال انگلیس، اسپانیا و جام باشگاه های اروپا برنامه ریزی و از جمعه 21 اسفند تا پنجشنبه 27 اسفند ماه پخش می شود. برنامه پخش این دیدارها بدین ترتیب است:
جمعه 21/12/88:
* لیگ فوتبال ایران- ملوان و پیروزی، ساعت 15:00
شنبه 22/12/88:
* لیگ فوتبال انگلیس- چلسی و وستهام، ساعت 18:30
یکشنبه 23/12/88:
* لیگ فوتبال اسپانیا- سه ویا و لاکرونیا، ساعت 00:30 بامداد
*لیگ فوتبال انگلیس- منچستریونایتد و فولام، ساعت 17:00
* لیگ فوتبال اسپانیا- بارسلونا و والنسیا ، ساعت 21:30
* لیگ فوتبال اسپانیا- وایادولید و رئال مادرید، ساعت 23:30
دوشنبه 24/12/88:
* استقلال تهران - پاس، ساعت 16:30
* ورزش شروعی دوباره(هشتمین دوره مسابقات بسکتبال با ویلچر جانبازان کشور- اصفهان،آموزش بوچیا، معرفی جانباز نابینا ، خسرو سلیمی نیا از تبریز)، ساعت 15:15
*نود، ساعت23:00
سه شنبه 25/12/88:
*جام باشگاههای اروپا- چلسی و اینتر ساعت 23:15
چهارشنبه 26/12/88:
* لیگ برتر فوتبال ایران- پتروشیمی تبریز و پیروزی ساعت 14:30
* جام باشگاههای اروپا- سه ویا و زسکامسکو (پخش با تاخیر)ساعت 1:15 بامداد
* جام باشگاههای اروپا- بارسلونا و اشتوتگارت ساعت 23:15
پنجشنبه 27/12/88:
* لیگ برتر فوتبال ایران- صبای قم و سپاهان ساعت 17:30
* نود ساعت 23:00
* مسابقات جام باشگاههای اروپا- بوردو و المپیاکو (پخش با تاخیر) ساعت 1:15 بامداد
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