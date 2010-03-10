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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۰

برنامه پخش زنده رقابتهای ورزشی از شبکه سوم اعلام شد

برنامه پخش زنده رقابتهای ورزشی از شبکه سوم اعلام شد

شبکه سوم سیما طی روزهای آتی اقدام به پخش زنده مسابقات مختلف ورزشی خواهد کرد که مهمترین آن مسابقات فوتبال در لیگ‌های اروپایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها در سه بخش فوتبال لیگ برتر باشگاه های ایران، مسابقات بسکتبال با ویلچر و لیگ های فوتبال انگلیس، اسپانیا و جام باشگاه های اروپا برنامه ریزی و از جمعه 21 اسفند تا پنجشنبه 27 اسفند ماه پخش می شود. برنامه پخش این دیدارها بدین ترتیب است:

جمعه 21/12/88:
* لیگ فوتبال ایران- ملوان و پیروزی، ساعت 15:00
شنبه 22/12/88:
*  لیگ فوتبال انگلیس- چلسی و وستهام، ساعت 18:30
یکشنبه 23/12/88:
* لیگ فوتبال اسپانیا- سه ویا و لاکرونیا، ساعت 00:30 بامداد
*لیگ فوتبال انگلیس- منچستریونایتد و فولام، ساعت 17:00
* لیگ فوتبال اسپانیا- بارسلونا و والنسیا ، ساعت 21:30
* لیگ فوتبال اسپانیا- وایادولید و رئال مادرید، ساعت 23:30
دوشنبه 24/12/88:
* استقلال تهران - پاس، ساعت 16:30
* ورزش شروعی دوباره(هشتمین دوره مسابقات بسکتبال با ویلچر جانبازان کشور- اصفهان،آموزش بوچیا، معرفی جانباز نابینا ، خسرو سلیمی نیا از تبریز)، ساعت 15:15
 *نود، ساعت23:00
سه شنبه 25/12/88:
*جام باشگاههای اروپا- چلسی و اینتر ساعت 23:15
چهارشنبه 26/12/88:
* لیگ برتر فوتبال ایران- پتروشیمی تبریز و پیروزی ساعت 14:30
* جام باشگاههای اروپا- سه ویا و زسکامسکو (پخش با تاخیر)ساعت 1:15 بامداد
* جام باشگاههای اروپا- بارسلونا و اشتوتگارت ساعت 23:15
پنجشنبه 27/12/88:
* لیگ برتر فوتبال ایران- صبای قم و سپاهان ساعت 17:30
* نود ساعت 23:00
* مسابقات جام باشگاههای اروپا- بوردو و المپیاکو (پخش با تاخیر) ساعت 1:15 بامداد

کد مطلب 1049076

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