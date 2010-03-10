عمل جراحی هایدلبرگ سناریو آینده سیاسی مصر را بازنویسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مقاله ای به خالد الشامی نوشت: "حسنی مبارک" رئیس جمهور فعلی مصر با وجود اشتیاق ذاتی به تداوم حکومت بر این کشور 80 میلیونی، واقعیت های پیش روی خود را نمی تواند نادیده بگیرد.

بر این اساس، با توجه به عمل جراحی اخیر وی در شهر هایدلبرگ (شهر فلاسفه آلمان) به نظر می رسد، خود وی نیز در به کنار گذاشتن عنان حکومت رضایت دهد.

البته مبارک حکومت را به راحتی رها نخواهد کرد و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام به احتمال فراوان پسرش "جمال" را در رقابتی غیر دموکراتیک جانشین خود خواهد کرد و به تنش ها و گمانه زنی ها در قبال آینده مصر پایان خواهد داد.

تنش هایی که با ورود "محمد البرادعی" مدیرکل اسبق آژانس به صحنه سیاسی مصر تقویت شده و بر نگرانی های مبارک در قبال موروثی کردن حکومت افزوده است.

بر این اساس، به نظر می رسد مبارک پیش از موعد مقرر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2011، با انتخاباتی زودهنگام جمال را جایگزین خود کرده و به تمام بیم ها و نگرانی های خود خاتمه دهد.

از سوی دیگر، همچنان مشخص نیست که رئیس جمهور فعلی تا چه زمانی می خواهد در اتاق مراقبت های ویژه باقی بماند؟ یا چه زمانی فعالیت های ریاست جمهوری را که به نخست وزیر واگذار کرده، از سر می گیرد؟

این سوالات در نبود هر گونه اظهار نظر رسمی درباره شرایط جسمانی مبارک به جز این مسئله که "حال رئیس جمهور بسیار خوب است"، ابهامات در باره حقیقت وضع جسمانی و سلامتی مبارک را افزایش داده است.

گفته می شود مبارک برای بهبود کامل به یک استراحت چند هفته ای نیاز دارد، امری که حضور وی در کنفرانس اتحادیه عرب که اواخر ماه مارس جاری برگزار می شود را در ابهام فرو برده است. در این صورت کنفرانس اتحادیه عرب در لیبی پس از دمشق و دوحه سومین کنفرانسی خواهد بود، که مبارک در آن حضور نخواهد داشت.

به طور کلی می توان گفت، عمل جراحی انجام شده بر روی رئیس جمهور مصر در هایدلبرگ آلمان ابهامات درباره تحولات و آینده سیاسی این کشور را افزایش داده است.