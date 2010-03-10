به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس آخرین بار در دیدار برگشت فصل هفتم لیگ برتر مقابل ملوان در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2 برصفر به پیروزی رسید و پس از آن در سه دیدار پی در پی مقابل این تیم متحمل یک شکست شده و دوبار نیز به نتیجه تساوی رضایت داده است. البته این نتایج در زمانی رقم خورده که هدایت تیم ملوان را محمد احمدزاده برعهده داشت و این تیم روز جمعه با فرهاد پورغلامی مقابل دایی و شاگردانش مقابل سرخپوشان صف آرایی خواهد کرد.

دیدار روز جمعه برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پرسپولیس که می خواهد پیروزی‌های خود را تداوم بخشد و همچنان در کورس قهرمانی باقی بماند با هدف شکست ملوان به انزلی خواهد رفت. از سوی دیگر تیم پورغلامی پس از سه شکست پی در پی در مسابقات لیگ برتر و جام حذفی به پیروزی در این دیدار خانگی نیاز مبرم دارد و با اتکا به حمایت تماشاگران به دنبال برتری مقابل سرخپوشان خواهد بود.

پرسپولیس با علی دایی هفت بازی بدون شکست را پشت سرگذاشته است و نمی خواهد در دیدار برابر ملوان انزلی رکوردش شکسته شود. ملوان هم در صورت شکست در این دیدار تا حدودی وضعیتش برای نزدیک شدن به تیم های قعرنشین به خطر خواهد افتاد.

مقاومت شهیدسپاسی شیراز - استقلال اهواز

تا همین یک ماه قبل قرار بود، محمد احمدزاده سرمربی استقلال اهواز شود اما به ناگاه سر از تیم مقاومت سپاسی درآورد. او که شروعی نسبتا خوب با این تیم شیرازی داشت و توانست در خانه مس کرمان به یک تساوی ارزشمند دست یابد، روز جمعه در ورزشگاه حافظیه با زردپوشان شیرازی میزبان استقلال اهواز، همان تیمی که قرار بود منجی‌اش شود، خواهد بود. استقلال اهواز که خطر سقوط به لیگ دسته اول را بشدت احساس می کند، روز جمعه به پیروزی در این دیدار خارج از خانه می اندیشد، آنهم در شرایطی که میزبان شیرازی نیز نیاز مبرم به پیروزی در این مسابقه دارد.

پیکان قزوین - صبای قم

صبای قم پس از شکست مقابل راه آهن شهرری روز جمعه در قزوین میهمان پیکان است. برای تیم‌های هفتم و هشتم جدول که اختلاف امتیازشان فقط 2 امتیاز است، این مسابقه اهمیت زیادی دارد، به ویژه برای تیم صبا که با 36 امتیاز در تعقیب پیکان 38 امتیازی است و می تواند با پیروزی در این بازی حداقل یک پله در جدول صعود کند.

سایپا کرج - ابومسلم خراسان

سایپا یکی از تیم‌های لیگ برتری است که خطر سقوط به لیگ دسته اول را احساس می کند. این تیم در فاصله چهار امتیازی استقلال اهواز، تیم هفدهم جدول رده بندی لیگ برتر است و اگر همچنان روی نوار ناکامی گام بردارد، چه بسا بزودی به انتهای جدول سقوط کند. این تیم برای حفظ حاشیه امنیت و ماندن در مکان امن جدول باید پیروز شود، به ویژه در بازی با تیم‌های قعرنشین. شاگردان مایلی کهن روز جمعه، ابومسلم تیم هجدهم جدول را ملاقات خواهند کرد. تیم مظلومی که با برتری هفته گذشته برابر ملوان امیدوار به بقا در لیگ برتر شده است، حریف سختی برای نارنجی پوشان خواهد بود.

- برنامه دیدارهای هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 21/12/88

* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* مقاومت شهیدسپاسی شیراز - استقلال اهواز، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پیکان قزوین - صبای قم، ساعت 15:45، ورزشگاه شهیدرجایی قزوین

* سایپا کرج - ابومسلم خراسان، ساعت 15:45، ورزشگاه انقلاب کرج

شنبه - 22/12/88

* تراکتورسازی تبریز - استیل آذین تهران، ساعت 15:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

یکشنبه - 23/12/88

* سپاهان اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

* فولاد خوزستان - مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز

دوشنبه - 24/12/88

* استقلال تهران - پاس همدان، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران