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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۸

طی یکماه؛

35 حادثه آتش سوزی در همدان اتفاق افتاد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان خدمات ایمنی آتش نشانی همدان گفت: در بهمن ماه سال جاری 35 حادثه آتش سوزی در همدان رخ داده است.

آتشپاد رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه از این تعداد 33 فقره آتش سوزی در داخل شهر همدان و دو مورد در بیرون شهر رخ داده است، اظهار داشت: بر اثر این حوادث سه نفر مصدوم شده است.

وی از وقوع 11 حادثه حریق در مناطق مسکونی و هفت حادثه آتش سوزی وسایل نقلیه خبر داد و گفت: آتش سوزی هشت نقطه از زمین های بایر نیز در این مدت رخ داده است.

وی بی احتیاطی را مهمترین عامل بروز این حوادث ذکر کرد و یادآور شد: اشتعالات نفت و بنزین و نشت گاز و اتصال برق نیز در بروز حوادث موثر بوده اند.

مدیرعامل سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی با بیان اینکه بررسی کارشناسان نشان دهنده وقوع دو حادثه حریق به صورت عمدی در همدان بوده است، اظهار داشت: در این مدت 88 مورد از ساختمانها به لحاظ رعایت نکات ایمنی، مورد بازرسی کارشناسان آتش نشانی قرار گرفته است.

آتشپاد عسگری بیان کرد: در این مدت 78 فقره پروانه پایان کار ساختمانی برای واحدهایی که نکات ایمنی را رعایت کرده بودند، صادر شد.

وی ‌خسارت‌ای وارده به افراد یا مالکان حوادث و عملیات‌های بهمن‌‌ماه را 237میلیون و 537 هزار تومان اعلام کرد و افزود: هزینه‌های مواد مصرفی برای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دو میلیون و 893 هزار و 900 تومان بوده است.

کد مطلب 1049085

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